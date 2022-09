Doppelpack von Sandro Schipflinger für Going gegen Ellmau – Schwoich II und Ebbs II trennen sich 1:1

Details Montag, 05. September 2022 20:27

Der SC Fabels Ellmau hat das Derby-Spitzenspiel der sechsten Runde der 1. Klasse Ost gegen den SC Going auswärts klar mit 0:4 verloren. Damit kann SVG Uderns mit einem 3:2 Erfolg beim SK St. Johann II die zweite Tabellenposition erobern. Uderns hat fünfzehn Punkte am Konto, genau so wie Leader FC Tux – Tux gewinnt in Kirchbichl 3:1. Nicht so richtig läuft es bislang beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs II – nur 1:1 beim FC Riederbau Schwoich II und damit fehlen bereits sieben Punkte auf den Tabellenführer. Fünf Plätze nach oben ging es für Achensee – Platz vier nach einem 4:0 gegen Thiersee II.

Ellmau verliert Derby gegen Going und Tabellenplatz zwei

Dominik Lettenbichler, Trainer SC Going: „Die Anspannung vor Spielbeginn war beiden Seiten anzumerken, das Derby Ellmau gegen Going hat einen besonderen Charme für jeden Spieler und Zuschauer.

Ellmau fand die erste Viertelstunde besser in die Partie und erarbeitete sich ein paar gute Möglichkeiten. Danach wendete sich das Blatt, wir spielten einige sehr gute Bälle in die Tiefe und waren in der Lage, diese vorne gut festzumachen und dann unsere Flügelspieler gut in Szene zu setzen. Sandro Schipflinger erzielte in Minute 39 das 1:0 und vier Minuten später die 2:0 Halbzeitführung - nach schöner Vorarbeit über unseren rechten Flügel Luca Pletzer, der Sandro Schipflinger perfekt im Rückraum bediente.

Bestärkt durch die Pausenführung traten wir in der zweiten Halbzeit sehr selbstbewusst auf. In Minute 58 erzielte Luca Pletzer mit einem trockenen Abschluss das 3:0. In Minute 66 konnte sich Luca Pletzer ebenfalls gut über die Seite durchsetzen und spielte den Ball wiederum in den Rückraum zu Hohannes Pletzer. Dieser setzte den besser postierten Mitspieler Andreas Baruk in Szene, der den 4:0 Endstand besorgte. Eine sehr disziplinierte zweite Halbzeit in der unsere Mannschaft sehr wenig zugelassen hat. In Summe ein verdienter Derbysieg, der auch in der Höhe so in Ordnung geht.“

Stefan Gruber, sportlicher Leiter SC Going: Doppeltorschütze Sandro Schipflinger, aus der Fußballpension reaktiviert wurde Andi Manzenreiter, der den verletzten Einsergoalie vertreten hat. Florian Wiedmann, der die Abwehr gegen spielerisch starke Ellmauer zusammen gehalten hat. Apropos Ellmauer: viele Einheimische waren da nicht dabei!“

Daniel Brandauer und Gerhard Seissl analysieren Schwoich II gegen Ebbs II

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden, wobei Ebbs ein Chancenplus hatte. Unsere ersatzgeschwächte Truppe zeigte gute Mentalität nach den Ergebnissen der letzten Spiele. 0:1 nach Abstimmungsfehler zwischen Goalie und Verteidiger, 1:1 nach erfolgreichem Pressing und Ballgewinn von Paul Feldkircher! Faires Spiel, guter Schiedsrichter!“

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Leider hat meine Mannschaft nicht dort weiter gemacht, wo wir gegen St. Johann aufgehört haben. Wir nahmen uns vor, weitere drei Punkte einzusammeln beim Auswärtsspiel gegen Schwoich, das gelang uns mit der gezeigten Leistung aber leider nicht und so wurde es nur ein 1:1 Unentschieden. Schwoich war sogar dem Sieg näher als wir, da wir hinten patzten und vorne zum Teil hundertprozentige Chancen verstolperten! Unseren Treffer zur Führung hat Alexander Haslacher in der zehnten Minute erzielt, am Ende steht es 1:1. Gratulation an Schwoich zu der gezeigten Leistung und meiner Mannschaft kann ich nur empfehlen, das Training diese Woche wieder zu konsumieren, ansonsten wird es schwierig, Punkte zu holen!“