Kantersieg von Kirchdorf II gegen Ebbs II – Schwoich II verliert in Going knapp!

Details Dienstag, 22. August 2023 01:46

Nach der zweiten Runde der 1. Klasse Ost sind nur mehr zwei Mannschaften ohne Punkteverlust. Neuer Tabellenführer ist der FC Achensee nach einem 8:2-Kantersieg gegen den SV Thiersee II. Ebenfalls den zweiten Dreier gab es für den FC Hochfilzen mit einem 2:0 gegen Kirchbichl II. Auf Platz drei der Tabelle springt der SV Weber Beton Kirchdorf II mit einem 7:1 Erfolg gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II. Der FC Riederbau Schwoich II muss sich beim SC Going nur 0:1 geschlagen geben.

Ebbs II gegen Kirchdorf II chancenlos!

Markus Thanner, Trainer SV Weber Beton Kirchdorf II: „Ein sehr souveräner und auch in der Höhe verdienter Sieg meiner Mannschaft. Es war von Anfang an ein Spiel auf ein Tor. Ebbs 1b konnte sich, wenn überhaupt, nur mit hohen Bällen befreien und da stand unsere Abwehr rund um Martin Prantl sehr sicher. Trotzdem dauerte es bis zur 31. Minute, bis Juls Keuschnick zum 1:0 traf. Davor hatten wir einige Tormöglichkeiten, u.a. einen Stangenkopfball und deutlich mehr Spielanteile. Sehr wichtig und vorentscheidend war der dann der Doppelschlag noch vor dem Halbzeitpfiff. Zunächst konnte ich nach Traumpass von Max Aigner das 2:0 erzielen, ehe dann Marcel Mader nach super Ballgewinn und Vorarbeit von unserem Kapitän Marcel Wagner, einköpfte.

Sofort nach Wiederanpfiff war es Fifi (Christoph Steinberger) per Kopf zum 4:0. Alexander Haslacher nutzte dann die einzig richtige Torchance der Gäste zum kurzzeitigen Anschlusstreffer. Nur sechs Minuten später war aber erneut Fifi zur Stelle. Zwei schön herausgespielte Tore von Juls Keuschnick und Marcel Mader mit jeweils ihren zweiten Treffern sorgten dann für den Endstand. Bei den beiden freut es mich als Trainer ganz besonders, da ich mit ihnen am Donnerstag noch ein "spezielles" Abschlusstraining gemacht habe.

Wir haben nach dem Spiel gegen St. Johann in der Offensive ein bisschen was verändert. Dass es uns dann gleich so aufgeht, ist natürlich toll. Am Samstag, dem 26. August 2023, geht es nach Kundl, die wir ja vom letzten Jahr noch gut kennen und wo wir unbedingt den nächsten Dreier holen wollen!“

Coach von Schwoich II nach Niederlage in Going: „Leider fehlte uns der nötige "Punch"!“

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Aufgrund der Urlaubszeit und einigen Verletzten fuhren wir mit nur dreizehn Mann nach Going. Ziel war es, unsere starke Leistung der Vorwoche zu bestätigen! Dies gelang uns sehr gut, bis in der 39. Minute der Going-Kapitän Luca Pletzer zum 1:0 einschob. In der zweiten Hälfte vergab Going einige gute Chancen, sodass das Spiel eigentlich immer offen war. Bei großer Hitze kämpften meine Jungs um jeden Ball, leider fehlte uns der nötige "Punch", um den Ausgleich zu erzielen. Gratulation an den SC Going zu den drei Punkten!“

