Reith bezwingt Achensee und der SK St. Johann II den SC Ellmau

Details Montag, 28. August 2023 14:42

Vier Mannschaften halten in der 1. Klasse Ost Ende August 2023 bei sieben Zählern. Achensee und Münster allerdings mit einem Spiel mehr. Die anderen beiden sind der FC Team Höfinger Reith nach einem 5:2 gegen den FC Achensee und der SK St. Johann II nach einem 2:1 gegen den Fabels SC Ellmau. Ganz oben nach wie vor ohne Punkteverlust der FC Hochfilzen nach einem 2:1 gegen Going.

SK St. Johann II setzt sich gegen Ellmau durch

Thomas Farthofer, Trainer SC Ellmau: „Es war das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit spielerische Vorteile für mein Team. Eine gute Einschussmöglichkeit durch Gugglberger konnten wir nicht nutzen, kurz darauf hat uns unser Goalie vor dem Rückstand bewahrt. Wir sind dann durch ein sehr blödes Freistoßtor durch Hager in Rückstand geraten, dieses Tor darf uns einfach nicht passieren! Ansonsten waren Torchancen eher Mangelware. Für die zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, wollten die Räume hinter der Kette besser bespielen, aber uns fehlte die Passqualität und die Präzision. Ein weiteres sehr blödes Tor, welches durch eine Fehlerkette in unserem Defensivspiel passierte, bescherte den Hausherren die 2:0-Führung. Wir steckten trotzdem nicht auf, liefen hoch an und konnten nur noch den Anschlusstreffer durch Dominik Haselsberger erzwingen. Spielerisch war das schon viel besser als in Hochfilzen, aber da geht noch mehr.Wir warten somit weiter auf ein Erfolgserlebnis und wollen dieses kommende Woche beim ersten Meisterschaftsheimspiel schaffen. Dafür brauchen wir aber eine Leistungssteigerung und müssen den Spielwitz, den wir in der Vorbereitung hatten, wieder auf den Platz bringen. Aber ich vertraue meinen Männern, sie arbeiten hart dafür und werden hoffentlich am Samstag belohnt!“

Robert Dukic trifft für Reith gegen Achensee dreimal

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, haben schnell das Kommando übernommen. Andrä Hölzl hat in der 17. Minute getroffen und Robert Dukic zehn Minuten später. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir dann leider den Faden verloren, in der letzten Spielminute der ersten Hälfte das 1:2 durch Stefan Salvenmoser. Die Reaktion meiner Mannschaft war super! Robert Dukic stellte in der 50. Minute auf 3:1 und Christoph Pletzer in der 59. Minute auf 4:1. Robert Dukic gelingt auch noch Treffer drei, außerdem haben wir einen Strafstoß verschossen. In der Nachspielzeit gelingt den Gästen durch Moritz Komploier aus einem Strafstoß noch das 2:5.“

