Reith steht nach Sieg gegen Kolsass/Weer II weiterhin ganz oben – Kundl II erkämpft sich nach 0:2 Remis gegen Ellmau

Details Sonntag, 10. September 2023 13:47

Die erste Niederlage von Hochfilzen am 5. September 2023 in Mayrhofen brachte den FC Team Höfinger Reith die Tabellenführung in der 1. Klasse Ost ein. Diese konnte Reith mit einem 4:1 gegen den SV Raika Kolsass/Weer II verteidigen, Hochfilzen bleibt aber mit einem 6:0 gegen Achensee mit einem Punkt Rückstand dran. Der SC Fabels Ellmau führte beim SC Holz Pfeiffer Kundl schon 2:0, am Ende gab es aber nur ein 2:2. Damit verliert Ellmau an Boden, nach Verlustpunkten liegt man nun sechs Punkte hinter Leader Reith.

Traum-Doppelpack entscheidet Spiel zwischen Reith und Kolsass/Weer II

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Nach einer eher zähen Anfangsphase konnten wir in der 14. Minute nach einem Eckball per Kopf durch Leon Puchinger mit 1:0 in Führung gehen. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Nach einem herrlichen Spielzug und einem Traumpass von Burak Demir konnte Adam Liska alleine auf den Torhüter zulaufen und sicher zum 2:0 verwerten. Wir waren gut im Spiel, allerdings blieb der Gegner immer gefährlich, vor allem durch Standards. Es bot sich noch die eine oder andere Gelegenheit, um ein weiteres Tor zu erzielen. Aber es blieb beim 2:0 Pausenstand.Nach der Pause starteten wir furios und konnten das Spiel mit zwei Toren der Marke Tor des Monats – Özcan Ay in der 53. Minute und Burak Demir in der 55. Minute - entscheiden. Danach riss ein wenig der Faden und so kam Kolsass zum nicht unverdienten Anschlusstreffer durch Bernhard Graber in der 66. Minute. Alles in allem aber eine ordentliche Vorstellung meiner Mannschaft und verdiente drei Punkte!“

Ellmau gibt 2:0 Vorsprung in Kundl aus der Hand

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Wir haben uns nach den letzten zwei Spielen viel vorgenommen und wollten auch in Kundl maximal anschreiben. So auch das Auftreten meiner Mannschaft. Nach 25 Minuten konnten wir eine verdiente 2:0 Führung durch Treffer von Markus Aufinger und Ferhat Gürbüzer herausspielen und blieben auch in weiterer Folge sehr druckvoll, verabsäumten es aber, unsere Offensivaktionen sauber fertig zu spielen. Kurz vor der Halbzeit bekamen wir sehr leichtfertig den Anschlusstreffer durch Eren Erdem, der den Hausherren neue Impulse gab.In der zweiten Halbzeit ließen wir uns ein bisschen die Schneid abkaufen und so kam Kundl besser in die Partie. Es war nun ein offener Schlagabtausch mit den klar besseren Chancen für uns. Wir haben es schlichtweg heute nicht sauber fertig gespielt und einige sehr gute Einschussmöglichkeiten leichtfertig liegen gelassen. So war es dann ein Tausendguldenschuss von Christoph Lettenbichler, der die Kundler jubeln ließ und ihnen den Ausgleich bescherte. Heute lag es eindeutig an uns selbst, dass wir unser Chancenplus leichtfertig vergeben haben. Wir bekommen einfach zu blöde Tore und sind vorne nicht effizient genug. Daran müssen wir arbeiten. Es wird an der Zeit, dass wir alle an unsere Leistungsgrenze gehen, dann kommt auch die Leichtfertigkeit aus der Vorbereitung zurück!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.