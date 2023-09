Letztes Aufgebot von Münster II gewinnt gegen St. Johann II – Schwoich II hält Niederlage in Reith im Rahmen

Details Montag, 18. September 2023 15:24

Der Tabellenführer der 1. Klasse Ost, FC Team Höfinger Reith wurde seiner Favoritenrolle in der 7. Runde der 1. Klasse Ost gerecht und gewinnt gegen eine stark ersatzgeschwächte Elf des FC Riederbau Schwoich II mit 7:0. Personalprobleme auch im Duell zwischen dem SC Münster II und dem SK St. Johann II. Münster siegt am Ende mit 3:2. Hochfilzen gewinnt in Thiersee 4:2 und damit haben sich Reith und Hochfilzen an der Tabellenspitze schon recht deutlich abgesetzt.

Massive Personalprobleme für Münster II und St. Johann II

Stephan Kröll, Trainer SC Münster II: „Die Vorzeichen konnten für uns kaum schlechter sein, zu den Langzeitausfällen kamen noch kurzfristig erkrankte Spieler hinzu. Daher hatten einige Spieler Doppeleinsätze an diesem Samstag bei der U18 und der KM II. Zusätzlich musst ich auch auf unsere Altherren zurückgreifen. Zum Glück für uns hatte St. Johann ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen.

Es entwickelte sich ein Spiel auf sehr mäßigem Niveau, man merke das beide Mannschaften nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Torchancen waren Mangelware. In Minute 7 ein böses Foul an unserem Kapitän Julian Ganser, der kurz darauf das Feld verlassen musste. In Minute 32 dann ein unnötiges Foulspiel im Strafraum von uns und so konnte St. Johann den fälligen Strafstoß zum 0:1 verwerten. Für den Ausgleich musste ebenfalls eine Standardsituation herhalten. Nach einem Eckball erzielte Gerhard Lechner per Kopf das 1:1. Aus dem Spiel heraus passierte nicht viel und so ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Nach der Pause dasselbe Bild, viele Zweikämpfe und wenig Torgefahr von beiden Mannschaften. In Minute 62 ein weiter Einwurf von Manuel Meixner, St. Johann brachte den Ball nicht weg und so konnte Andreas Unger zum 2:1 für uns abschließen. In Minute 74 wieder eine Standardsituation. Freistoß von der rechten Seite durch Manuel Meixner und in der Mitte verwertet Andreas Unger zum 3:1 für uns. In Minute 84 der Anschlusstreffer für St. Johann. Danach passierte nicht mehr wirklich viel und so ging das Spiel mit 3:2 zu Ende.

Ein am Ende glücklicher Erfolg, da beide Mannschaften sich eigentlich keinen Sieg verdient gehabt hätten, aber wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit. Ein Pauschallob an meine Jungs für den Einsatz und ganz besonders möchte ich mich bei Andreas Unger bedanken, der eingesprungen ist und mit zwei Toren der Matchwinner an diesem Tag war!“

Schadensbegrenzung von Schwoich II in Reith

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der mäßigen Leistung letzte Woche gegen Thiersee ging es auswärts zum Tabellenführer nach Reith! Extrem ersatzgeschwächt aufgrund vieler Verletzungen in beiden KMs, war die Herangehensweise auf "Schadensbegrenzung" ausgelegt. Bei großer Hitze lieferte meine Mannschaft ein läuferisch und kämpferisch sehr gutes Spiel ab, ein gelungener Charaktertest! Reith war wie erwartet in allen Belangen die stärkere Truppe, wobei wir bei einigen Gegentoren schon mithalfen. 7:0 für Reith am Ende durch Treffer von Robert Dukic (2), Burak Demir, Öczan Ay, Abdulkadir Tokat, Richard Pilny und Stefan Reiter. In Summe geht das Ergebnis in Ordnung, da Reith noch bei einigen Tausendern an unserem an diesem Tag überragenden Goalie Vukovic scheiterte! Gratulation an Reith, Kompliment an meine Mannschaft, die sich trotz aller Umstände als Mannschaft der Aufgabe stellte!“

