Ellmau dreht Partie gegen Mayrhofen II im Finish – ereignisreiche Nullnummer zwischen Schwoich II und Kolsass/Weer II

Details Sonntag, 24. September 2023 15:41

Absolutes Spitzenspiel in der achten Runde der 1. Klasse Ost. Reith setzt sich knapp mit 1:0 auswärts gegen Hochfilzen durch und baut die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Der SC Fabels Ellmau zeigt tolle Moral und kann bei der SVG Bründl Sports Mayrhofen II ein 1:2 in einen 3:2 Erfolg verwandeln. Untypisch für die 1. Klasse das 0:0 zwischen dem FC Riederbau Schwoich II und dem SV Raika Kolsass/Weer II. Es war aber ein durchaus attraktives Spiel, das beide Mannschaften für sich hätten entscheiden können.

Gute Nullnummer zwischen Schwoich II und Kolsass/Weer II

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Vor vollem Haus und mit einigen Rückkehrern nach Verletzung nahmen wir uns gegen den Tabellennachbarn viel vor! In der ersten Hälfte spielten wir sehr ungenau, nahmen die Zweikämpfe nicht an und liefen viel zu oft nur hinterher, sodass Kolsass einige Torchancen hatte, um das Spiel zu entscheiden, auch zwei strittige Elfersituationen, die der Schiri jedoch übersah, waren dabei. So ging es aus unserer Sicht glücklicherweise mit 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit war dann nach Auswechslungen und Umstellungen unsererseits eines Kampfmannschaftsspiels würdig! Es war ein großer, fairer Fight beider Teams. Die letzte Viertelstunde ging es hin und her, beide Mannschaften hatten Möglichkeiten, die drei Punkte zu holen. In Summe ein glücklicher Punkt aufgrund der ersten Halbzeit für uns, den wir uns aber in Hälfte zwei auch verdient haben. Gratulation an den SV Kolsass/Weer und Kompliment an die zahlreichen Zuschauer, geile Stimmung am Samstagabend!“

Starkes Finish bringt Ellmau Dreier in Mayrhofen

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabales Ellmau: „Wir starteten sehr druckvoll in die Partie und konnten gleich zu Beginn durch Stefan Heel in Führung gehen. Wir hatten noch die eine oder andere Chance, die Führung auszubauen, konnten diese aber nicht nützen. Wir waren dann ab Minute 30 nicht mehr so druckvoll und leisteten uns immer wieder schlampige Abspiele und sehr unnötige Ballverluste, wodurch Mayrhofen besser in die Partie kam. Kurz vor der Halbzeitpause dann der Ausgleich durch Gregor Dornauer, dem ein Einwurf für mein Team voraus ging.

Wir wollten auch in Halbzeit zwei sehr mutig auftreten, bekamen aber gleich nach Anpfiff ein saublödes Tor durch David Wechselberger, das du nicht bekommen darfst. Daraufhin nahmen wir taktische Änderungen vor und durch Wechsel kam frischer Wind in die Partie. Was meine Mannschaft dann ab Minute siebzig gezeigt hat, war unglaublich gut. Super Moral, taktisch eine hervorragende Leistung und mit dem nötigen Nachdruck schafften wir es dann, die Partie zu unseren Gunsten zu entscheiden. 2:2 durch Belmin Majetic in der 80. Minute und das 3:2 durch Stefan Heel in der Nachspielzeit. Ich bin wirklich stolz auf mein Team!“

