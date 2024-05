FC Kitzbühel sichert den Sieg gegen SK St. Johann in hitzigem Derby

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:48

Im Rahmen der 27. Runde der Regionalliga Tirol Oberes Play-Off lieferten sich der FC Kitzbühel und der SK St. Johann ein spannendes Derby, das letztendlich mit einem 2:0 für die Heimmannschaft endete. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit brachten späte Tore den entscheidenden Vorteil für die Kitzbüheler, die damit ihre Position in der Tabelle stärken konnten.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit Spannung

Die Partie begann energisch, beide Teams zeigten sich von der ersten Minute an kämpferisch. Schon früh im Spiel, genau in der dritten Minute, sorgte eine Ecke für die erste große Chance des Spiels, doch der Kopfball von David Spak verfehlte das Tor knapp. Trotz weiterer Bemühungen beider Seiten, die durch zahlreiche Ecken und Flanken gekennzeichnet waren, blieb das Tor in der ersten Halbzeit unberührt. In der 37. Minute hatte Andreas Wörndl die große Chance zur Führung, doch der Torwart des SK St. Johann, Georg Pendl, hielt mit einer spektakulären Parade das Unentschieden zum Seitenwechsel fest.

Spannung bis zum Schluss: Kitzbühel entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit startete unvermindert mit hohem Tempo. Die Kitzbüheler intensivierten ihren Angriff und wurden in der 52. Minute endlich belohnt. Kevin D‘Almeida Kouevi erzielte nach einer Vorlage von Wowo Sagno das erlösende 1:0. Der Jubel war groß, doch die Gastmannschaft gab nicht auf und suchte weiter nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive der Kitzbüheler stand gut.

In der 86. Minute dann die Entscheidung: Nach einem Freistoß konnte Andreas Wörndl den Ball im Strafraum kontrollieren und zum 2:0 einschieben, was praktisch die Entscheidung in diesem intensiven Match brachte.

Trotz einiger letzter Anstrengungen der St. Johanner, insbesondere in den Schlussminuten, blieb es beim 2:0 für die Kitzbüheler. Die Heimmannschaft konnte so drei wichtige Punkte sichern und ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Mit diesem Sieg setzten die Kitzbüheler auch ein klares Zeichen in Richtung der Konkurrenz, dass sie den "Platz der Sonne" bis zum Schluss verteidigen wollen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr erstellt.

