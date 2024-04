Ellmau lässt in Kirchdorf zwei Punkte liegen – St. Johann II lässt Münster II keine Chance

Details Montag, 29. April 2024 16:20

Knapper 3:2 Erfolg für Leader Reith in der 22. Runde der 1. Klasse Ost. Damit kann Reith den Vorsprung auf Verfolger SC Fabels Ellmau auf zwölf Punkte ausbauen, hat allerdings ein Spiel mehr ausgetragen. Boden gut gemacht hat der SK St. Johann II mit einem ungefährdetem 5:0 gegen den SC Münster II. Es ist allerdings ein wenig unübersichtlich aufgrund der absolvierten Spiele an der Tabellenspitze. Im Kampf um Platz zwei können aber auf alle Fälle neben Ellmau auch noch St. Johann II, Hochfilzen und Kirchbichl II mitreden. Weiter geht es bereits am 30. April und 1. Mai 2024 mit Runde 23. Reith gegen Kirchbichl am 30.4. um 20 Uhr ist wohl der Schlager der Runde!

Kirchdorf II gegen Ellmau – Spiel hat sich keinen Verlierer verdient!

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Die erste Halbzeit begannen die Gastgeber eindeutig stärker und hatten zwei sehr gute Chancen. Ein Kopfball aus gefühlt fünf Metern wurde neben das Tor gesetzt und einen Schuss von der linken Seite konnte noch unser Tormann an die Querlatte ablenken. Wir taten uns etwas schwer in das Spiel zu finden, da die Kirchdorfer immer wieder extrem schnell umgeschaltet haben und so wurde es mehr zu einen munteren auf und ab. Praktisch mit unserer ersten Chance machten wir auch die Führung. Über die rechte Seite konnte sich Aleks Savanovic gut durchsetzen und bediente Belmin Majetic nach achtzehn Minuten perfekt. Den ersten Schuss konnte der Kirchdorfer Schlussmann noch parieren, aber den Nachschuss schob Belmin dann am Boden liegend noch über die Linie. Im Anschluss kamen wir etwas besser in die Partie und hatten weitere Möglichkeiten durch Dominik Haselsberger und Ferhat Gürbüzer scheiterten abermals am guten Kirchdorfer Schlussmann. Nach einem Eckball in der 26 Minute konnten die Gastgeber durch Filip Vavra ausgleichen. Die Partie war ab hier ein munteres auf und ab mit viel Tempo. In der 41 Minute dann die Führung für die Hausherren. Über die rechte Seite nach gefühlten fünf Pressbällen, die immer zugunsten der angreifenden Mannschaft ausfielen, wurde im Rückraum Fabian Mader bedient, sehr gekonnt flach rechts einschob. So ging es in die Pause.

Für die zweite Halbzeit erwischten wir den besseren Start. Nach einem Eckball in Minute 55 stieg Stanko Ljiljak am höchsten und glich zum 2:2 aus. Von da an hatten beide Mannschaften mal bessere Phasen drinnen und beide hätten das eine oder andere Tor noch schießen können. Wir hatten durch Dominik Haselsberger unsere beste Chance, als er aus ca. sieben bis acht Metern den Ball über das Tor legte und die Gastgeber kurz vor Schluss, als unser Roman Berger noch in letzter Not auf der Linie klären konnte. Das Spiel hätte den einen oder anderen Sieger finden können, aber ich denke, der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung, da sich das Spiel keinen Verlierer verdient hat.“

Klarer Erfolg von St. Johann II gegen Münster II

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind optimal in die Partie gestartet und haben uns in Minute fünf das erste Mal durch den zurzeit toll spielenden Schmidt Jonas belohnt. Wir blieben weiter am Drücker und behielten das Spiel unter Kontrolle. Das 2:0 folgte in der 35. Minute durch Auer Felix. Eine von hinten bis zum Torabschluss perfekt gespielte Aktion. So ging es auch in die Halbzeitpause.

Wir wussten, dass Münster noch mal alles probieren würde, um den Rückstand schnellstmöglich zu verringern. In der 52. Spielminute war es abermals Schmidt Jonas, der nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte zum 3:0 einschob und sich für seine tolle Leistung mit einem Doppelpack belohnte. Wir ließen trotz der komfortablen Führung nicht nach und spielten weiter nach vorne und so war es Gurschler Seppi, der in Minute 61 das 4:0 markierte. Perfekter langer Pass von Watipa "Wazi" Chitondo auf Schmidt Jonas, der mit vollem Tempo in den Strafraum zog und perfekt ablegte. Den Schlusspunkt setzte unser Neuzugang Wazi in der 75. Spielminute zum 5:0 nach tollem Steckpass von Auer Felix.

Ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft mit tollen Spielzügen und Toren. Für uns geht es am kommenden Dienstag, dem 30. April 2024, um 19:30 Uhr weiter mit dem Heimspiel gegen Kundl, wo wir wieder alles reinhauen müssen, um die nächsten Punkte einzufahren!“

