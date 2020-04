Coach von Zugspitze: „Ziele für unser Team haben sich nicht geändert!“

Details Samstag, 25. April 2020 21:20

Auch in der 1. Klasse West gibt es natürlich durch den Saisonabbruch Frust an der Tabellenspitze, falls alles nach Plan läuft startet die Liga im Herbst 2020 neu. Ohne Zuschauer kommt im Unterhaus nicht in Frage und damit bleibt wohl auch noch ein dickes Fragezeichen. Am ehesten wird es wohl mit einer Zuschauerlimitierung im Herbst anlaufen können, eine Marke von 200 bis 400 Zuschauer (je nach Größe der Sportanlage und Liga) könnte ein guter Kompromiss sein. Aber das sind natürlich reine Spekulationen,die die Buschtrommel verbreitet. Für den FC Tiroler Zugspitze verschiebt Corona die Ziele nach hinten – aber die Ziele selbst ändern sich nach Aussage von Coach Marco Schmid nicht.

Es geht um die Gesundheit aller!

Marco Schmid, Trainer FC Tiroler Zugspitze: „Der Saisonabbruch ist sicher keine einfache Entscheidung gewesen. Ich unterstütze diese Entscheidung zu hundert Prozent, es geht um die Gesundheit aller und dies sollte vor allen Interessen stehen. Ich verstehe den Unmut bei den Mannschaften an den vorderen Tabellenplätzen, da ein Aufstieg in die Bezirksliga sicher eine super Sache für die Vereine gewesen wäre.

Aufgrund des Abbruchs der Meisterschaft ändert sich in meinem Team nicht viel. Das Ziel, mein junges Team nachhaltig zu verbessern und zukünftig fit für ihre weitere Fußballkarriere vorzubereiten, hat sich nicht geändert, es verschiebt sich nur und dies ist auch der Ansporn meiner Jungs. Natürlich vermissen wir alle die gemeinsame Zeit am Sportplatz, dennoch geht es jeder Mannschaft in Tirol gleich und wir müssen alle versuchen das Beste daraus zu machen.

Wir sollten Vertrauen den Entscheidungsträgern schenken und uns alle auf die sportliche Zukunft freuen. In diesem Sinne wünsche ich allen Vereinen, dass sie stärker aus dieser Zwangspause rauskommen und ich freu mich schon den ein oder anderen wieder an den Sportplätzen in Tirol zu sehen!“

