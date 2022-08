Prutz/Serfaus II holt dritten Sieg gegen SV Innsbruck II – Zugspitze siegt in Hall

Details Dienstag, 30. August 2022 00:29

In der fünften Runde der 1. Klasse West konnte die SPG Prutz/Serfaus II mit einem knappen 2:1 Erfolg gegen den SV Innsbruck II den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Zugspitze festigt mit einem 3:0 beim SV Hall II die Position im Tabellenmittelfeld.

Coach vom SVI II nach Niederlage in Prutz: „Ein Punkt wäre möglich gewesen!“

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „Wir setzten unseren Spielplan nicht gut um, während die Taktik der Heimelf gut funktionierte. Uns gelang zwar der Führungstreffer – Remo Fioresi nach Ball in die Tiefe in der 21. Minute. Eine Minute später aber das Gegentor. Flanke von links, verwertet von Lukas Stöckl. In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber mehr Druck auf unser Tor, der Treffer gelang ihnen mit einem Schuss von der Mittellinie nach einem Konter. Maximilian Falkeis hat die Situation gut erkannt und den Ball perfekt getroffen. Uns wurde noch ein Tor aberkannt, als der gegnerische Torwart den Ball nach einer Ecke aus den Händen fallen ließ. Der Schiedsrichter meinte der Ball wurde ihm aus der Hand geschlagen. Bitter für uns, denn ein Punkt wäre am heutigen Tag schon zu holen gewesen!“

Bittere Niederlage von Hall II gegen Zugspitze

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Von meiner ersatzgeschwächten Mannschaft habe ich leider Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Willenskraft vermisst. So kann und darf man sich nicht präsentieren! 0:3 durch zwei Tore von Luca Jozwowski und ein Treffer von Daniel Nagy für Zugspitze. Leider kommt noch ein Bänderriss und Knochenbruch hinzu. Was ich vor allem nicht verstehen kann, dass man bei einem Stand von 0:3 so brutal, mit offener Sohle, in den Zweikampf gehen muss!“