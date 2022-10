Haller Löwen holen zweiten Sieg der Saison gegen Lechaschau

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 13:22

Rückschlag für den FC Lechaschau in der 1. Klasse West. In der extrem engen Tabellenspitze tut die überraschende 2:3 Niederlage gegen den SV Hall II ganz besonders weh. Lechaschau fällt auf Platz fünf der Tabelle zurück, der SV Ried i.O. macht mit einem 3:1 gegen Hatting-Pettnau Boden gut und setzt sich auf Tabellenplatz zwei. Prutz/Serfaus II erobert Platz drei – eine Nullnummer in Mils.

Williger und bestrebt das Spiel zu gewinnen

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Wir haben sehr gut begonnen und unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Das heißt, den starken Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Die Pressingmomente haben wir ausgenützt und hätten auch führen müssen. Einmal nicht achtsam genug gegen den Ball gearbeitet – das war das 0:1 durch Sandro Hoheneder. Die Mannschaft hat sich nicht entmutigen lassen und hat sofort geantwortet. Mit der Euphorie sogar nachgelegt. 1:1 durch Mustafa Eski und das 2:1 hat ebenfalls Mustafa in der 30. Minute geschossen.

Ich habe den Jungs für die zweite Hälfte vor allem mitgegeben, dass sie den Gegner definitiv nicht ins Spiel kommen lassen. Denn das ist ihre Stärke! Wir sind wieder sehr gut gestartet und hätten nachlegen müssen, aber wieder einen Moment nicht aggressiv genug gestört und schon ist das 2:2 in der 51. Minute gefallen.

Trotzdem waren wir williger und bestrebt das Spiel zu gewinnen und dafür auch belohnt worden. Das haben wir dann auch in der 78. Minute mit dem 3:2 durch Luka Josovic geschafft. Anschließend mussten wir noch einige Situationen noch überwinden, darunter eine unnötige Gelb/Rote Karte, weil auch die Kräfte nachgelassen haben. Aber nichtsdestotrotz verdient gewonnen!“