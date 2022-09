Hall II setzt sich gegen die Union Innsbruck II durch – Oetz/Sautens verliert Tabellenführung

Details Dienstag, 27. September 2022 12:58

Der FC Fliess steht wieder an der Tabellenspitze der 1. Klasse West – 4:2 gegen den SVI II. Die SPG Oetz/Sautens muss den Platz ganz oben räumen – eine 2:3-Niederlage auswärts gegen den FC Stubai II. Der SV Hall II setzt sich nach 0:2 Rückstand in einer dramatischen Partie gegen die Generali Union Innsbruck II mit 3:2 durch.

Sechs Stammspieler fehlten Oetz/Sautens gegen Stubai II

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Vom Anfang an waren wir richtig schlecht im Spiel, kein Zugriff, kein Zweikampfverhalten , immer zu spät - somit war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das erste Tor (35. Minute) und dann auch das zweite Tor (43. Minute) bekamen - verdiente 2:0 Pausenführung des FC Stubai durch Treffer von Alexander Lener und Joah Canazei.

Leider nur kurzes Aufbäumen meiner Mannschaft in Hälfte zwei - die Systemänderung fruchtete nur kurz! Tor in der 54. Minute durch Pierre Müller. In der 75. Minute das 3:1 für den FC Stubai durch Alexander Lener. Auch unsere versuchte Schlussoffensive brachte nur noch den Anschlusstreffer zum 3:2 in der 82. Minute durch Dominic Möstl.

Leider mussten wir heute sechs Stammspieler - wegen Verletzungen, beruflich oder urlaubsbedingt - vorgeben und darum konnten wir den guten Lauf der vergangenen Wochen nicht mitnehmen - wir haben verdient verloren! Ich erwarte mir von jedem Spieler nächste Woche beim Heimspiel eine Reaktion auf diese Niederlage!“

Hall II dreht 0:2 gegen die Union Innsbruck II

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Wir sind in Ballbesitz fast immer gut, verlieren allerdings auch durch Unkonzentriertheit viele Bälle. Gegen den Ball zu schlampig und dadurch innerhalb weniger Minuten 0:2 hinten. Ehsan Ahmadi trifft in der siebenten Minute, Giga Khvistani in der 25. Minute für die Union. Wobei wir noch Glück hatten, da unser „Tormann" einen Elfmeter hielt. Unser Torhüter ist normalerweise ein Feldspieler, der früher ein paar Mal im Tor stand! Eine Umstellung und Spielerwechsel brachten unter anderem die Wende. Zielorientiert, zielstrebiger, fokussiert gegen den Ball und vor dem Tor! 3:2-Sieg war die Folge. Musa Ziahi, Manuel Person, und Luka Josovic haben getroffen. Natürlich hatten die Gäste auch sehr viele Chancen, unter anderem in der 93. Minute nochmals einen Elfmeter, der an die Querlatte krachte. Mit viel Glück und Wille haben wir unseren Sieg eingefahren!“