Zugspitze mit Sieg gegen Oberland West II nach Verlustpunkten auf Tabellenplatz zwei!

Details Montag, 06. Mai 2024 18:34

In der 24. Runde der 1. Klasse West gab es im Spitzenspiel zwischen Flaurling/Polling und Stubai II ein 2:2. Damit hat Stubai II mit einem Spiel weniger weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf Flaurling/Polling. Mils II hat die Chance mit einem 8:0 in Nassereith genutzt, um bis auf vier Punkte an Flaurling/Polling heranzukommen und das bei einem Spiel weniger am Konto. Auch die Tiroler Zugspitze hat wieder Lunte gerochen. Nach Verlustpunkten ist man nach einem 5:0 gegen Oberland West II aktuell sogar Tabellenzweiter!

Ein Start nach Maß

Ohne jegliches Zögern eröffnete Markus Schutti das Torfestival für FC Zugspitze bereits in der allerersten Spielminute, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Dieser frühe Treffer sorgte für einen deutlichen Motivationsschub bei den Gastgebern, die das Spielgeschehen weitestgehend kontrollierten. Luca Vinciguerra verdoppelte den Vorsprung in der 26. Minute mit einem weiteren brillanten Tor, was die Überlegenheit von FC Zugspitze im ersten Durchgang unterstrich. Mit einem komfortablen 2:0 Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während SPG Oberland West 1b nach Antworten suchte.

Unaufhaltsame Zugspitze setzt sich durch

Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Florian Neuwirth auf 3:0 für die Heimmannschaft, was die Hoffnungen von SPG Oberland West 1b auf ein Comeback praktisch zunichtemachte. Rene Strobl baute die Führung in der 58. Minute weiter aus, bevor Luca Strobl in der 75. Minute den Endstand zum 5:0 markierte. Jedes Tor war ein Beweis für die taktische Überlegenheit und die hervorragende Teamarbeit von FC Zugspitze.

Das Spiel endete ohne zusätzliche Nachspielzeit, und der Schlusspfiff besiegelte einen denkwürdigen Sieg für FC Zugspitze. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Geschlossenheit und Effizienz vor dem Tor, was das Endergebnis von 5:0 rechtfertigt. Für SPG Oberland West 1b war es ein schwieriger Tag, an dem wenig zusammenlief und die Defensive oft überwunden wurde. FC Zugspitze hingegen kann diesen Sieg als Beweis ihrer Stärke und ihres Potenzials sehen, eine Botschaft, die sicherlich auch bei den anderen Teams der Liga Anklang finden wird.

Insgesamt war es eine Partie, die von der Dominanz einer Mannschaft geprägt war, welche von der ersten bis zur letzten Minute keinen Zweifel an ihrem Anspruch auf den Sieg ließ. FC Zugspitze wird versuchen, diesen Schwung in die kommenden Spiele mitzunehmen, während SPG Oberland West 1b sich erholen und auf eine bessere Leistung in der Zukunft hoffen wird.

1. Klasse West: Zugspitze : SPG Oberland West 1b - 5:0 (2:0)

75 Luca Strobl 5:0

58 Rene Strobl 4:0

50 Florian Neuwirth 3:0

26 Luca Vinciguerra 2:0

1 Markus Schutti 1:0

Details

