Stubai II übernimmt mit Sieg gegen SVI II Tabellenführung, da Flaurling/Polling in Mils verliert!

28. April 2024

Der SC Mils II überrascht im Spitzenspiel der 22. Runde der 1. Klasse West mit einem 1:0 Erfolg gegen Tabellenführer Flaurling/Polling. Der FC Stubai II nützt dieses Ergebnis und kann mit einem 3:0 gegen den SV Innsbruck II die Tabellenführung übernehmen. Stubai hat nun mit einem Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung auf Flaurling/Poling, also eine sehr gute Ausgangsposition für das Meisterschaftsfinish. Weiter geht es in der 1. Klasse West und 1. Klasse Ost bereits am 30.4. und 1.5.24 mit Runde 23.

Stubai II gegen SVI II in Hälfte eins auf des Messers Schneide!

Nikolaus Niedermoser, Trainer FC Stubai II: „Am Anfang hat sich unser Spiel ziemlich zäh entwickelt. Wir haben keine Lösungen gefunden, um den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Trotz der Führung unserer Mannschaft in der 5. Minute durch Marius Guntermann war die erste Hälfte eine Partie auf des Messers Schneide. In der zweiten Hälfte lief es dann besser. Mit dem 2:0 durch Roland Kössl in der 63. Minute war das Spiel eigentlich entschieden. Okan Kahraman konnte dann in der 82. Minute noch zum 3:0 nachlegen!“

Ein Treffer entscheidet das Duell zwischen Mils II und Flaurling/Polling

Manuel Eiterer, Trainer SC Mils II: „Eine taktische Meisterleistung von meinen Jungs gegen einen sehr starken Gegner. Wir haben gegenüber den letzten Partien nach Beobachtung des letzten Spiels der Gäste etwas umgestellt und haben das Spiel den Gästen überlassen. Der entscheidende Treffer in der 66. Minute durch Felix Angerer war dann auch ein toller und erfolgreich abgeschlossener Konter. Die Gäste hatten einen Querlattenschuss als gefährlichste Aktion zu verzeichnen. Ein verdienter Sieg! Dieses Spiel ist ein Beweis dafür, dass wenn es uns gelingen würde, immer zu zeigen, was wir können, würden wir ganz oben in der Liga mitspielen!“

