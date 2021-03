Michael Garber, Youngster von Uderns, im ligaportal.at Tirol Interview

Details Samstag, 20. März 2021 01:31

Laufen ist das einzige Training, dass derzeit für die Amateurkicker möglich ist – solo versteht sich. Man trifft sich über Zoom um zumindest den Hauch der Gemeinschaft erleben zu können. Am 19.3.2021 wurde offiziell die dritte Corona-Infektionswelle ausgerufen und damit ist eine Austragung der Rückrunde wohl nur mehr Wunschdenken. Ligaportal.at setzt die Vorstellung von Spielern aus den Tiroler Amateurligen in der 2. Klasse Mitte in Uderns fort. Youngster Michael Garber, Jahrgang 2004, ist als Reserve-Spieler im Laufe der Hinrunde im Herbst 2020 immer wieder zu Einsätzen in der Kampfmannschaft von Uderns gekommen.

Rückblick auf den Herbst 2020 aus persönlicher Sicht und aus jener der Mannschaft? Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Michael Garber: „Aus meiner Sicht haben wir in der Herbstsaison alles gegeben, aber zum Ende hin hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine gute Herbstsaison gespielt.“

Fußball und Corona - waren die Maßnahmen gerechtfertigt bzw. Stellungnahme zur aktuellen Situation?

Michael Garber: „Mit den Maßnahmen haben wir uns gut zurechtgefunden. Es war gerechtfertigt, dass wir mit solchen Maßnahmen die Herbstsaison wenigstens fertig spielen konnten.“

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Michael Garber: „Die Stimmung in der Mannschaft war immer sehr positiv Wenn einer von uns geschwächelt hat dann hat man sich gegenseitig gepusht!“

Wie läuft aktuell das Training ab?

Michael Garber: „Das aktuelle Training besteht darin, dass wir selbständig laufen gehen!“

Wird die Rückrunde gespielt werden können?

Michael Garber: „Ich hoffe, dass die Rückrunde stattfindet, aber eher glaube ich, dass sie nicht abgehalten werden kann.“

Titelfavorit in der eigenen Liga? Eigene Ziele und jener der Mannschaft?

Michael Garber: „Meiner Meinung sind wir der Titelfavorit, weil wir immer alles geben und in der Rückrunde werden wir nochmal alles zeigen und mit sehr viel Ehrgeiz starten. Es ist noch alles möglich!“

Wer wird in der Bundesliga Meister 20/21, wer steigt aus der 2. Liga auf?

Michael Garber: „Der Bundesligameister wird heuer wieder einsam Red Bull Salzburg heißen und in der 2. Bundesliga wird der FC Lieferung Meister werden.“

Wie schneidet das Nationalteam bei der EM 2021 ab?

Michael Garber: „Ich glaube die Gruppenphase übersteht das Nationalteam, aber in der K.O. Phase ist dann Schluss!“

Deine Hobbies außer Fußball und Idole

Michael Garber: „Meine Hobbies sind, außer dem Fußballspielen, die Feuerwehr und Musik spielen. Mein Lieblingsmusiker ist Taio Cruz. Johnny Depp ist mein Lieblingsschauspieler. Mein Idol ist Lionel Messi. Aber aus unserer Mannschaft gibt es auch ein Idol von mir nämlich unseren Kapitän Thomas Klocker!“

