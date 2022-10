Innsbruck West II erobert mit Sieg gegen Völs II Tabellenplatz drei – Rinn/Tulfes II mit Sieg in Matrei

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 11:46

Der Vorsprung des Leaders der 2. Klasse Mitte FC Wacker Innsbruck II, hat sich in der achten Runde um einen Punkt verringert. Wacker unterliegt in Thaur 1:2, Verfolger IAC II holt ein 1:1 gegen Natters. Boden gut machen kann die SPG Innsbruck West II mit einem 3:1 Erfolg gegen den Völser SV II. Platz drei und nur mehr vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Die SPG Rinn/Tulfes II kann sich mit einem 4:1 Erfolg beim SV Matrei II etwas vom Tabellenende absetzen.

Rinn/Tulfes II lässt in Matrei nichts anbrennen

Manuel Wieser, Trainer SPG Rinn/Tulfes II: „Wir sind die heutige Partie leider etwas zu überheblich angegangen. Deswegen haben wir uns auch schwergetan. Zu Beginn haben wir einen Elfer verschossen, Matrei ist in der 18. Minute durch Mario Aigner in Führung gegangen. Dann allerdings ein Ausschluss für die Heimelf wegen einer zweiten Roten Karte. In Folge war es dann aber doch eine klare Sache für uns, der Schiri hatte aber doch einige ziemlich strittige Entscheidungen gefällt. In unserer Liga ist das aber normal, damit muss man leben. In der 40. Minute ist uns durch David Grüner der Ausgleich gelungen. In Hälfte zwei konnten wir in der 59. Minute mit 2:1 in Führung gehen. Doppelschlag im Finish durch Michael Schätzer – am Ende ein klarer 4:1 Erfolg!“

Drei wichtige Punkte für Innsbruck West II gegen Völs II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West: „Wichtige drei Punkte zu Hause gegen unsere Nachbarn aus Völs. Im letzten Heimspiel 2022 konnten wir mit einer guten Leistung überzeugen und eroberten somit Platz drei. In der 12. Minute die Führung durch Abbas Mohammadi, kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 von Ali Alexander Boujnah. In der 60. Minute faktisch die Entscheidung – das 3:0 durch Arjin Tekin. Philip Guggenbichler konnte in der 64. Minute für Völs treffen. Jetzt ist es umso wichtiger, im letzten Auswärtsspiel gegen Natters das Ganze zu bestätigen!“

Beste Spieler SPG Innsbruck West II: ,,Ali Alexander Boujnah und Lukas Ebb