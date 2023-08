Axams/Grinzens II bezwingt Thaur II und erster Heimsieg von Nordkette gegen Natters II

Details Montag, 28. August 2023 15:45

Neuling SV Nordkette ist in der 2. Klasse Mitte angekommen. Nach drei Runden uns sechs Zählern steht man auf soliden Boden. Gegen den FC Koch Türen Natters II gab es einen 5:3 Heimsieg. Die SPG Axams/Grinzens II feiert den ersten Sieg der laufenden Saison – der SV Thaur II wird mit 2:1 bezwungen. Absam II übernimmt die Tabellenführung mit einem dramatischen 5:4 bei Rum II, da die Völser Young Boys zu Hause gegen Wipptal II über ein 2:2 nicht hinaus kommen.

Michael Maier analysiert Axams/Grinzens II gegen Thaur II

Michael Maier, Co-Trainer SPG Axams/Grinzens II: „Thaur startet besser in die Partie. Hat zwar mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde das Spiel von beiden Seiten ruppiger und zerfahrener. Keine Mannschaft schaffte es noch, einen gefährlichen Angriff durchzuführen.

Traumstart in Hälfte zwei von unserer Mannschaft - mit dem ersten gefährlichen Angriff gehen wir durch Kilian Kollmannsberger mit 1:0 in Führung. Immer wieder konnten wir Nadelstiche setzen. Die durch uns entstandenen Räume konnten wir nicht nutzen - gute Möglichkeiten wurden nicht genutzt, um die Führung auszubauen. Thaur war bemüht, konnte aber aufgrund etlicher Fehlpässe wenige Angriffe zu Ende spielen. Ab der 70. Minute waren wir aufgrund einer überfälligen Gelb-Roten Karte einen Mann mehr. Leider verloren wir etwas den Faden und hatten bei zwei Aktionen Glück. Alleingang des Gegners wurde stümperhaft vergeben und ein Lattenschuss. Kurz vor Schluss kassierten wir durch ein Traumtor von Gabriel Plattner den Ausgleich. Die Mannschaft glaubte dennoch an den ersten Sieg in der Saison und holte nochmals alles aus sich heraus, was mit dem späten Siegtreffer durch Rene Hacker, der extra früher vom Urlaub zurückgekommen ist, belohnt wurde.

Persönliches Fazit: aufgrund des angenommenen Kampfes und der Chancenauswertung unterm Strich ein glücklicher, aber dennoch verdienter Sieg unserer Truppe!“

Starker Auftritt von Nordkette gegen Natters II

Franz Mario Prosch, Sportvorstand SV Nordkette: „Ziel war es, beim Heimspiel zu punkten. In den ersten zehn Minuten dominierte Natters mit Topchancen das Spielgeschehen und ging in der 10. Spielminute mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge scheiterten sie jedoch mehrmals an unserem Schlussmann Lukas Amreich. Den Ausgleich machte Maxi von Wenzel in der 15. Minute. Ab der 20. Minute war ein ausgeglichenes Spielgeschehen zu verfolgen. Mit Topchancen unserer Mannschaft hatten wir Aussicht auf das 2:1, jedoch hielten Leon Trenkwalder und das Aluminium dagegen. Kurz vor der Halbzeit gingen wir durch Mihajlo Vidojkovic verdient in Führung.

Wie auch in der ersten Halbzeit verschlief man die ersten Minuten und Jakob Reitmair netzte zum 2:2-Ausgleich ein. Ab diesem Moment schalteten wir das Tempo hoch und dominierten das Spiel. In der 52. Minute schlug abermals unser Stürmer Maximilian von Wenzl zu und bescherte uns das 3:2. Ab der 75. Minute war das runde Leder auf unserer Seite und es wurde von Jungstar Luis Zelger das 4:2 erzielt, in der 78. Minute verwandelte unser Kapitän Nico Klancnik souverän per Elfmeter zum 5:2. Natters konnte in der 93. Minute durch Jakob Reitmair den Anschlusstreffer zum 5:3 erzielen. Fazit: Verdienter erster Heimsieg!“

