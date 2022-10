Sieben Treffer zwischen Pillerseetal II und Söll II – halbes Dutzend Treffer von Kirchdorf II in Hippach

Details Montag, 03. Oktober 2022 21:06

Nach Verlustpunkten führen Kundl II und der SV Kirchdorf II die Tabelle der 2. Klasse Ost gleichauf an. Kundl gewinnt in der neunten Runde im Spitzenspiel gegen den SC Münster II knapp mit 1:0. Der SV Kirchdorf II lässt beim SK Hippach Ii nichts anbrennen und siegt mit 6:0. Der SK AVZ Pillerseetal II setzt sich etwas glücklich mit 4:3 gegen Söll II durch.

Dramatisches Duell zwischen Pillerseetal II und Söll II

Klaus Tury, Trainer SK AVZ Pillerseetal II: „Wir haben sehr verunsichert begonnnen, keine Stabilität in unserem Spiel. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis sich das gebessert hat. Durch ein Eigentor sind wir in der 7. Minute in Rückstand geraten, Gabreel Afify konnte in Minute 30 ausgleichen. Dann ging es aber viel besser weiter. Gabreel gelingt in der 38. Minute die Führung zum 2:1. Mit der Führung zur Halbzeit war aber natürlich noch nichts gewonnen. Wir wollten weiter schnell spielen, aber knapp nach der Pause das unglückliche 2:2 durch Markus Bichler. In Folge kaum mehr Höhepunkte, aber in Minute 79 ein Fehler vom Goalie und wir lagen 2:3 zurück – Torschütze der Gäste Ado Muminovic. Immer wieder Fehlpässe von meiner Mannschaft, aber dann ein sehr schönes 3:3 von Markus Trixl in der 81. Minute. In der vorletzten Spielminute ein Foul an Robert Hupf, er besorgt selbst den Siegtreffer zum 4:3. Glücklich gewonnen – ein Remis wäre auch okay gewesen!“

Tolle Ausgangslage für die letzten drei Spiele 2022

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Auch in Hippach ist meine Mannschaft wieder sehr fokussiert und spielstark aufgetreten. Wir gingen als Favorit in das Spiel, aber bekanntlich sind das oft die Schwierigsten. Von Anfang an hatten wir viel Ballbesitz und versuchten unser Spiel aufzuziehen. Dieses Mal waren wir sehr effizient und so konnte ich die ersten drei guten Angriffe gleich erfolgreich abschließen. Erstes Tor über die rechte Seite, super Flanke von Marcel Wagner per Kopf. Dann ein Abstauber nach gutem Schuss von Ömer Tutkun und besonders Tor Nummer drei war sehenswert. Zunächst konnte der Hippacher Tormann noch gegen Marco Ebser klären. Den Abpraller nahm ich dann Volley als Lupfer aus etwa zwanzig Metern. Dass es mit 3:0 in die Halbzeit ging, lag vor allem an unserem Tormann Ali Seiwald, welcher zwei bis drei gute Möglichkeiten der Hippacher hervorragend gehalten hat.

In der zweiten Halbzeit war es dann wieder meine Mannschaft, die das Spiel machte. Mit dem 4:0 durch Marcel Wagner, einmal mehr nach Vorlage von Andi Harasser, war das Spiel entschieden. Mit dem 5:0 konnte Andi seine tolle Leistung belohnen und erfreulich auch das 6:0 durch unseren Joker Umut per Kopf nach einer Ecke - Assist wieder Andi. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Hippacher zwei gute Torchancen, aber Ali Seiwald war einfach nicht zu bezwingen.

Ein Lob auch an die Mannschaft aus Hippach. Sie haben sich nicht versteckt bzw. hinten reingestellt, sondern mutig nach vorne gespielt und sind so zu einigen Möglichkeit gekommen. Wir haben uns in eine tolle Ausgangslage für die letzten drei Spiele gebracht und werden alles versuchen, auch diese zu gewinnen!“

Beste Spieler SV Kirchdorf II: Andi Harasser, Ali Seiwald, Marcel Wagner