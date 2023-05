Kirchdorf II schießt sich gegen Westendorf II für das Derby gegen Pillerseetal ein!

Details Montag, 15. Mai 2023 14:06

In der 18. Runde der 2. Klasse Ost haben die Top-Teams nichts anbrennen lassen. Tabellenführer Münster II siegt gegen Waidring 8:0 und der SV Steinbacher Kirchdorf II gewinnt gegen den SV Westendorf II mit 5:2. Der SC Kundl II konnte durch die Niederlage von Waidring mit einem 9:1 gegen Stumm II Tabellenposition drei erobern. Den Titel bzw. Aufstieg werden sich aber Münster und Kirchdorf untereinander ausmachen.

Tobias Baumann gelingt Premierentreffer für Kirchdorf!

Markus Thanner, Spielertrainer SV Steinbacher Kirchdorf: „ Ein weiterer wichtiger und souveräner Sieg meiner Mannschaft, auch wenn es uns Westendorf in der ersten Halbzeit schwer gemacht hat. Die Gäste standen defensiv kompakt und ließen nicht viele Chancen zu. Das 1:0 fiel durch einen direkten Freistoß unseres Standardexperten Andi Harasser. Wir machten deutlich mehr für das Spiel, Westendorf konnte aber zwei bis drei Nadelstiche setzen. In Summe war es zur Halbzeit meiner Meinung nach eine verdiente 1:0 Führung.

Wir kamen gut in die zweite Halbzeit und drückten auf das 2:0. Es kam allerdings anders. Zunächst musste Vereinslegende Bastian Schwabegger leider verletzt vom Platz - Verdacht auf Bänderverletzung und gute Besserung an dieser Stelle. Danach nutzte Thomas Gwiggner einen zu kurz gespielten Rückpass zum Ausgleich. Dies war allerdings der Weckruf für meine Mannschaft und wir konnten im direkten Gegenzug das 2:1 nachlegen. Langer Superpass von Max Aigner in meinem Lauf. Mein Schussversuch konnte noch verhindert werden, aber Tobi Baumann (erstes Spiel bei der KM2) verwandelte sicher. Dann die Vorentscheidung in Minute 70. Die Gäste revanchierten sich mit einem zu kurzen Rückpass und so konnte ich zum 3:1 treffen. Benni Kals legte das 4:1 nach mit einem Weitschuss aus etwa 25 Metern auf und Joker Thomas Hauser traf mit dem ersten Ballkontakt zum 5:1. Kurz vor Schluss konnte wieder Thomas Gwiggner das 2:5 erzielen.

Wir freuen uns über den nächsten Sieg und auf das bevorstehende Derby gegen Pillerseetal 1b am kommenden Freitag, dem 19, Mai 2023, Ankick um 20 Uhr!“

