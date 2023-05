Kirchdorf II gewinnt Thriller mit sieben Treffern in Söll

Details Dienstag, 09. Mai 2023 00:21

Extrem spannende Partie in der 17. Runde der 2. Klasse Ost zwischen dem FC Ager Söll II und dem SV Steinbacher Kirchdorf II. Kirchdorf zeigt tolle Moral und kann am Ende das Spiel nach einem 2:3 Rückstand nach drehen und gewinnt 4:3. Im Titelduell lässt aber auch Münster II nicht locker – 8:0 in Hippach. Damit Münster weiter mit drei Punkten Vorsprung auf Kirchdorf II, aber Kirchdorf hat zwei Spiele weniger ausgetragen.

So spannend hätte es auch nicht sein müssen!

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Mir war klar, dass es in Söll auf Kunstrasen nicht einfach werden wird, aber so spannend hätte es dann auch nicht sein müssen. Meine Mannschaft kam sehr gut ins Spiel. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile und konnten besonders in der ersten Halbzeit einige gute Torchancen erspielen. Der Spielverlauf meinte es an diesem Tag allerdings mehrmals nicht gut mit uns. Kurz vor dem 1:0 der Gäste durch Christoph Egger, hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Trotzdem konnten wir sehr schnell ausgleichen. Nach super Flanke von Scholle (Daniel Scholz) traf ich per Kopf zum 1:1 und auch das 2:1 durch Fifi (Christoph Steinberger) war sehenswert. Andi Harasser spielte einen Freistoß von der Seite flach zum 16er. Der erste Schuss wurde noch geblockt, aber den Abpraller verwandelte unser Kapitän dann volley. Aber auch die Heimelf hatte tolle Treffer zu bieten. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau traf Sebastian Treichl per Heber aus etwa 25 Metern zum 2:2 Pausenstand.

Wir kamen gut aus der Pause und hatten gleich eine gute Chance durch Moritz Bachler. Aber wie das im Fußball so ist, die Tore, die man nicht schießt ... Und so konnte Söll durch einen sehr schönen "Sonntagsschuss" durch Niklas Lettenbichler tatsächlich noch mal in Führung gehen. Er hielt aus etwa 30 Metern fast von der Outlinie einfach mal drauf und der Ball landetet genau im Winkel. Wir brachten dann unseren etwas angeschlagenen Co-Coach Marco Ebser, der routiniert einen Fehler der Söller zum 3:3 ausnütze. So wurden die letzten fünfzehn Minuten noch mal richtig spannend, aber man merkte, dass meine Mannschaft den Sieg unbedingt wollte. In der 90. Minute belohnten wir uns dann. Nach Eckball von Andi Harasser konnte ich zum wichtigen 4:3 einköpfen!

Kompliment an Söll, die toll gekämpft haben. Ich denke, sie werden es so dem ein oder anderem Team noch sehr schwer machen. Und wirklich großen Respekt an meine Mannschaft. Wir hatten vier Ausfälle bzw. Änderungen in der Startelf. Max Aigner und Moritz Bachler starteten überhaupt zum ersten Mal und haben ihre Sache beide top gemacht. Wir sind immer wieder zurück ins Spiel gekommen und wollten den Sieg am Ende einfach noch mehr als der Gegner!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei