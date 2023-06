Aus Pians/Strengen Arlberg wird die SPG Arlberg Stanzertal!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 00:28

Extrem starke Rückrunde der SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg in der 2. Klasse West. Platz neun in der Hinrunde mit sieben Zählern, Platz eins in der Rückrunde mit fünfundzwanzig Zählen und am Ende noch Platz drei in der Abschlusstabelle. Auch die letzte Partie gegen Vizemeister Flaurling/Polling konnte mit 1:0 gewonnen werden. In der kommenden Saison wird das Team dann unter SPG Arlberg Stanzertal auf Punktejagd gehen.

Traumtor vom Youngster Julian Leitner!

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Im Abschlussspiel gegen Flaurling/Polling ging es schon von Anfang an sehr körperbetont zur Sache. So war es für uns sehr schwierig, zu realisierbaren Chancen zu kommen. Andererseits konnte Flaurling mit technisch versierten Spielern stets für hohe Gefahr in unseren hinteren Reihen sorgen. In Minute 30 mussten wir sodann gleich den ersten Wechsel vornehmen. Der erst fünfzehnjährige Leitner Julian musste in die Presche springen, da sich Lion Plankensteiner verletzte. Nicht umsonst, denn kaum fünf Minuten später konnte dieser eine super Flanke von Haag Thomas traumhaft und unhaltbar für den gegnerischen Goalie in die Maschen setzen.

Die zweite Halbzeit zeichnete sich dann durch tolle Paraden unseres sicheren Rückhalts Fahrner Stefan aus. So konnten wir letztendlich das Spiel mit dem 1:0 Erfolg über die Runden bringen und das Frühjahr ungeschlagen abschließen!“

