Arlberg-Stanzertal verteidigt die weiße Weste in Zams

Nach Runde vierzehn der 2. Klasse West hat Leader SPG Arlberg.Stanzertal die Führung auf dreizehn Punkte ausgebaut! In einer recht harten Partie beim SV Zams II konnte sich die SPG 2:0 durchsetzen, wobei Verfolger Schönwies/Mils II auswärts gegen Pitztal II mit 0:2 verloren hat.

Doppelpack von Florian Kolp für die Gäste!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Im Spiel gegen die 1b des SV-Zams konnten wir weiterhin die weiße Weste behalten.

Erste Halbzeit, 15. Spielminute: Ein schweres Foul an unserem Goalgetter Florian Berger durch Tobias Hauser. Grätschte unseren Goalgetter vom Dienst mit beiden Beinen derart, dass dieser verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Im Gegenzug ließ der Schiri mindestens eine Gelbe Karte vermissen. Zumindest der gegebene Elfmeter konnte von unserem KOFO (Kolp Florian) eiskalt genützt werden. Stetige Zweikampfattacken seitens der Gastgeber ließen weder ein flüssiges Spiel zu, noch hatte der Schiedsrichter die Einsicht, die ein oder andere Aktion etwas härter zu bestrafen. So kam es wie es kommen musste und auch unser zweiter Stürmer Thomas Haag kurz vor der Pause in derartiger Form attackiert, dass wir auch diesen kurz nach Halbzeitwechsel austauschen mussten. Von Verwarnungen oder gerechtfertigten Karten keine Spur.

In Halbzeit zwei lag es wieder an unserem heutigen Matchwinner Florian Kolp die Tore zu machen. Kurz abgetropft durch Prantauer Philipp konnte KOFO mit trockenem, unhaltbaren Schuss in Richtung rechtes Kreuzeck zum 2:0 verwandeln. Danach fielen jegliche Hemmschwellen. Wie spielten groß auf, konnten die ein oder andere Einschussmöglichkeit aber nicht nützen.

Fazit: Weiße Weste, zwei verletzte Stürmer. Wobei unser Berger Florian länger ausfallen dürfte, das ringt diesem Sieg eine sehr bittere Note ab. Zudem wurde unser Linienrichter (Luchetta Fabio/geprüfter Schiedsrichter), nachdem die heimischen keinen stellen wollten, dermaßen vom spielleitenden Schiedsrichter Demirci Ahmet ignoriert, dass dieser in Minute dreißig zu Recht seine Tätigkeit zurücklegte. So darf man sich nicht wundern, dass das Interesse an Schirinachwuchs mäßig ist und bleiben wird, wenn dermaßen geringe Wertschätzung untereinander „gefahren“ wird!“

