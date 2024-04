Coach von Jenbach II nach Sieg gegen Oberndorf entlassen – Westendorf II holt Dreier in Fritzens

Details Montag, 29. April 2024 17:26

Der SK Jenbach II ist in der laufenden Meisterschaft der 2. Klasse Ost Richtung Titel unterwegs. Nach dem Sieg 5:2 Sieg von Jenbach II gegen den FC Oberndorf wurde allerdings Trainer Wolfgang Schäfer wegen vereinsschädigendem Verhalten entlassen. Das Spiel zwischen dem SV Fritzens II und dem SV Westendorf II war aus Sicht des Trainers der Gäste ein lauer Frühlingskick, den man aber mit 4:2 gewinnen konnte.

Coach von Jenbach II sucht nach Sieg gegen Oberndorf neue Aufgabe!

Wolfgang Schäfer, Ex-Trainer SK Jenbach II: „Die Mannschaft hat das wieder toll gegen Oberndorf gemacht und verdient gewonnen. Wir gingen mit einer 2:0 Führung durch Treffer von Simon Zach und Josip Bozic in die Pause. Moritz Crettaz konnte nach der Pause für Oberndorf auf 1:2 verkürzen, Josip Bozic macht das 3:1. Im Finish treffen noch Simon Zach und Janko Grubovic für Jenbach, Nicolas Hofer verkürzt in der Nachspielzeit für die Gäste auf 2:5.

Man hat mich direkt nach dem Spiel als Trainer der 1b-Mannschaft entlassen. Ich hoffe, dass die Mannschaft Meister wird. Der Vorstand, die die Entlassung vollzogen haben, werfen mir vereinsschädigendes Verhalten vor. Ich habe nur einzelne Spieler geraten, vielleicht mit mir nach Saisonende mitzugehen, da die Mannschaft verjüngt werden sollte.

Ich wünsche der Mannschaft, dass sie Meister wird. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich suche jetzt eine neue Herausforderung, indem ich vielleicht eine andere Mannschaft zur Meisterschaft führen kann!“

Westendorf II siegt in Fritzens!

Matthias Leitner, Trainer SV Westendorf II: „Die Vorbereitung auf die Rückrunde war leider eine reine Katastrophe. Wir hatten heute auch nur einen Feldspieler auf der Ersatzbank. Das Spiel war ein lauer Frühlingskick. Wir haben aber alles im Griff gehabt und alle drei Tore in Hälfte eins geschossen, dabei war allerdings ein Eigentor zum 1:2 nach der 2:0 Führung durch Florian Gschnaller und Sebastian Kober. Martin Astner hat in der 59. Minute getroffen, Sebastian Kober in der 69. Minute. Das 2:4 aus der Sicht der Heimelf hat Oliver Riedl erzielt.“

