FC Aschau: Mit Frauenpower und einem neuen Hauptsponsor in die neue Periode!

Freitag, 11. August 2023

Der erste Gegner in der Meisterschaft der Bezirksliga Ost für den FC Aschau ist am 11. August 2023 um 19:30 Uhr auswärts der SV Ried/Kaltenbach. Mit viel Elen geht der Verein in das neue Fußballjahr, Obmann Patrick Taxacher hat aber bei der Vollversammlung auch bis in das Jahr 2020 zurückgeblickt.

Obmann Patrick Taxacher blickt zurück!

Drei ereignisreiche Jahre liegen hinter dem FC Aschau. Obmann Patrick Taxacher blickte bei der Vollversammlung im Jagdhof Keiler zurück: „2020 begann holprig, Corona stellte uns alle auf die Probe. Doch dann erlebten wir eine positive Wende. In den letzten Jahren konnten wir zahlreiche neue Mitglieder begrüßen, und ein Trainerwechsel brachte frischen Wind in unser Sportheim.“

Besonderes Augenmerk legte der Verein in der letzten Periode auf die Nachwuchsarbeit. „Als klassischer Dorfverein ist jeder Nachwuchsspieler unsere Brücke in die Zukunft, um sicherzustellen, dass unsere Erwachsenenmannschaften auch noch in zehn Jahren am Feld stehen. Zu Beginn der Periode stand die erste Saison in der Spielgemeinschaft Hinteres Zillertal an. Zusammen mit dem SK Zell am Ziller und dem SK Hippach konnten wir Dank zahlreicher engagierter Funktionäre, Trainer und Eltern eine Gemeinschaft aufbauen, die nun über 250 Nachwuchskicker in 25 Mannschaften zählt.“ Obmann-Stellvertreter Michael Oberdacher hob in seinem Bericht die sportlichen Aspekte der letzten Jahre hervor: „Im Reservebereich können wir mittlerweile auf eine solide Partnerschaft mit dem SV Ried/Kaltenbach zählen. Der Kampf um den erfolgreichen Klassenerhalt unserer Kampfmannschaft in der Bezirksliga Ost am Ende der Saison 2022/2023 hat uns alle noch enger zusammengeschweißt.“

Geburtstag und neue Narren

Neben dem beliebten Pfingstturnier, das in den letzten zwei Jahren wieder stattfinden konnte, prägten zwei besondere Höhepunkte die Vereinsarbeit. „Ein Highlight war definitiv unser 40. Geburtstag im letzten Jahr mit einem großartigen Kinderturnier, einem einzigartigen Legendenspiel und Ehrungen für langgediente Mitglieder, die unseren Verein aufgebaut haben. Dank der Übernahme der Faschingsagenden haben wir uns ein weiteres Standbein geschaffen. Die erste Wahl des Prinzenpaars und der erste Faschingsumzug waren ein voller Erfolg“, berichtete Taxacher.

Neuwahlen

Bei der Mitgliederversammlung wurden auch der Vorstand und der Ausschuss neu gewählt. Einstimmig wurde Patrick Taxacher als Obmann bestätigt. Ihm zur Seite im Vorstand stehen Obmann-Stv. Stefan Oberdacher, Kassier Markus Hundsbichler (Stv. Andreas Gruber), Schriftführerin Viktoria Hundsbichler (Stv. Simon Geisler) und Sportlicher Leiter Thomas Haas. Der bisherige Obmann-Stv. Michael Oberdacher und der bisherige Kassier Mario Wildauer bleiben dem Verein im Ausschuss als Beiräte erhalten. „Besonders freut mich, dass wir neben Viktoria Hundsbichler als Schriftführerin auch Nadine Eberharter als Beirätin für den Ausschuss gewinnen konnten“, zeigt sich Obmann Patrick Taxacher von der neuen Frauenpower in der Vereinsspitze erfreut.

Neuer Hauptsponsor

Im Zuge der Vollversammlung wurde auch die neue Partnerschaft mit Hauptsponsor Bernhard Brugger von der ING-B Ingenieurbüro GmbH besiegelt, der den FC Aschau die nächsten drei Jahre auf dem Weg begleiten wird. „Ein besonderer Dank gilt unserem bisherigen Hauptsponsor Stefan Hotter von der Raiffeisen Regionalbank Fügen-Kaltenbach-Zell für die jahrelange, unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Auch der Gemeinde mit Bürgermeister Andreas Egger und unseren zahlreichen Plakatsponsoren und Förderern ein herzliches Vergelt's Gott – ohne Euch wäre ein Spielbetrieb nicht möglich“, zeigte sich Taxacher dankbar.

Danksagung und Ehrungen

Neben Danksagungen an verdiente Spieler, die in der vergangenen Periode ihre Fußballkarriere in der Kampfmannschaft beendet haben, rundete eine ganz besondere Ehrung die Vollversammlung ab. Zusammen mit Bezirksobmann Toni Steiner überreichte Obmann Patrick Taxacher das silberne Ehrenzeichen des Tiroler Fußballverbandes an Manfred Oberdacher. „Von Beginn an hat Manfred im FC Aschau Hand angelegt und mitgearbeitet. Im Laufe der Jahre hat er zahlreiche Funktionen vom Obmann-Stellvertreter über Schriftführer bis hin zum sportlichen Leiter besetzt und den Verein mit seinem Engagement geprägt. Dafür gebührt ihm unser größter Dank.“, so Taxacher.

