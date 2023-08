Aufsteiger Tux startet in die Bezirksliga – aber vorher ist noch Mayrhofen zu Gast!

Details Mittwoch, 02. August 2023 00:49

Kampflos ist der Sparkasse FC Tux in die erste Runde des Kerschdorfer Tirol Cup 2023/24 aufgestiegen, da der FC Buch die Mannschaft zurückgezogen hat. Vor dem Beginn der Meisterschaft der Bezirksliga Ost (12.8.23 Heimspiel gegen Oberlangkampfen) wartet auf den Aufsteiger aber ein ganz besonderes Schmankerl. Am 5. August 2023 ist um 17 Uhr Tirol Ligist SVG Mayrhofen in der ersten Hauptrunde des Tirol Cup zu Gast!

Vorbereitung?

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Wir haben nach einer zweiwöchigen Pause am 3.7. mit der Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Neben einigen Lauf- und Zirkeleinheiten kam auch das Spielen nicht zu kurz. Testspiele sind derzeit keine geplant. Eventuell ergibt sich kurzfristig wieder etwas. Losgegangen wäre es für uns am 29.7. im Kerschdorfer Tirol Cup gegen den FC Buch, leider hat Buch die Mannschaft zurückgezogen. So gibt es für uns nun in der 1. Hauptrunde gegen Mayrhofen am 5. August 2023 um 17 Uhr ein ganz besonderes Spiel gegen eine Mannschaft aus der Tirol Liga!“

Kaderänderungen?

Julian Tesar: „Mit Georg Oberlechner konnten wir einen alten Bekannten aus Hippach wieder zum FC Tux holen. Georg wohnt mittlerweile in Tux, ist defensiv flexibel einsetzbar und wird unser Team mit Sicherheit verstärken. Ansonsten bleibt unser Kader wie in den vergangenen Jahren gleich!“

Ziele?

Julian Tesar: „Nach dem Sensationsaufstieg in der vergangenen Saison ist unser Ziel, dass wir uns gut in die Bezirksliga integrieren und die Liga halten! Außerdem ist uns wichtig, dass wir diesen unglaublichen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und um Verein beibehalten. Speziell freuen wir uns natürlich auf die vielen Zillertal-Derbys!“

Favoriten in der Bezirksliga?

Julian Tesar: „Stans und Wildschönau sind die großen Favoriten auf den Aufstieg in die Gebietsliga. Generell ist die Liga, denke ich, sehr ausgeglichen und es wird viele enge Duelle geben!“

Favorit auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Julian Tesar: „Rapid wird Österreichischer Meister 2023/24!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Julian Tesar: „Ried wird alles daran setzen, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen."

