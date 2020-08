Punkteteilung zwischen Kitzbühel II und Schwaz II

Details Dienstag, 11. August 2020 21:16

Zwei 1b-Teams der Regionalliga Tirol trafen in der ersten Runde der Bezirksliga Ost aufeinander. Der FC Eurotours Kitzbühel II und der SC Eglo Schwaz II trennen sich nach neunzig Minuten 1:1, Schwaz II vergibt einen Strafstoß. Der erste Tabellenführer ist das Team von Ried/Kaltenbach mit einem 5:0 in Radfeld. 4:1 gewinnt Breitenbach auswärts gegen Alpbach und Schlitters in Wörgl.

Schwaz II vergibt Strafstoß

Clemens Ringler, Trainer SC Schwaz II: „Im Großen und Ganzen geht die Punkteteilung in Ordnung. Meine Mannschaft hat erste Hälfte schwer ins Spiel gefunden. Kitzbühel war wesentlich aktiver und hatte auch mehr Ballbesitz. Trotzdem hatten wir im Umschaltspiel zwei gute Torchancen und vergaben zudem noch einen Elfmeter. In der Halbzeitpause forderte ich meine Mannschaft auf, aktiver zu spielen. Dies gelang uns sehr gut. Der Ausgleich in Minute 77 durch Christoph Höflinger war meiner Meinung nach dementsprechend verdient, da wir zweite Halbzeit viel Ballbesitz hatten und immer wieder sehr gefällig vor dem Kitzbühler Tor auftauchten. In den letzten Minuten hatten wir noch zwei sehr gute Möglichkeiten um das Spiel für uns zu entscheiden. Diese wurden aber sensationell vom jungen Torhüter der Kitzbühler pariert.

Für das Team der Runde würde ich gerne Marco Hauser nominieren. Marco hat mit seinen siebzehn Jahren als linker Außenverteidiger gegen routinierte und gestandene Kitzbühler Gegenspieler sehr souverän agiert!“

