Kantersieg von Alpbach gegen Wörgl II – Starke Leistung von Radfeld in Aschau

Details Mittwoch, 19. August 2020 01:32

Der Trainer des SV Radfeld war voll des Lobes für sein Team – trotz einer knappen 1:2 Niederlage in Aschau – eine extrem starke Steigerung gegenüber der ersten Partie. Außerdem gab es in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost einen Kantersieg des FC Raiffeisen Wacker Alpbach gegen den SV Wörgl II im Ausmaß von 5:1. In der Tabelle führt nun Ried/Kaltenbach nach einem 3:2 gegen Wildschönau mit dem Punktemaximum, ebenso sechs Zähler am Konto Breitenbach nach einem 2:1 gegen Brixlegg/Rattenberg. Schlitters gegen Zell am Ziller musste wegen starker Regenfälle abgesagt werden, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Kantersieg von Wacker Alpbach gegen Wörgl II

Matthias Schwarzenauer, Trainer FC Raiffeisen Wacker Alpbach: „Das Spiel ging fast nur in eine Richtung. Alpbach von Anfang an dominant. Der frühe Führungstreffer durch Johannes Schwarzenauer in der vierten Minute wirkte wie eine Befreiung. Auch wenn die sehr junge Wörgler Mannschaft durch einen Freistoß von Ervin Jean-Pierre in der 28. Minute ausgleichen konnten, war der Sieg nie gefährdet. Viele Torchancen wurden heraus gespielt und „nur“ fünf davon verwertet. Das 2:1 durch Gerhard Bletzacher in der 36. Minute, 3:1 in der 52. durch Bernhard Unterrainer, 4:1 in der 67. durch Luca Mayer und das 5:1 in der 86. Minute durch Alexander Margreiter. Dieser Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben, speziell für die nächste Partie in Zell!“

Beste Spieler FC Raiffeisen Wacker Alpbach : Lederer Jakob (IV), Schwarzenauer Johannes (6er), Bletzacher Gerhard (ST),

Trainer des SV Radfeld mit Lob trotz Niederlage in Aschau

Andreas Stöger, Trainer SV Radfeld: „Gesamtlob an meine Mannschaft, die nach den letzten Spielen eine starke Verbesserung zeigte! Leider konnten wir den verdienten Punkt nicht über das Spiel bringen! Aschau ging sehr schnell in der achten Minute durch Fabian Tschaggelar in Führung, wir konnten in der 61. durch Christof Auer ausgleichen. In der vorletzten Spielminute das 2:1 für Aschau durch Andreas Garber. Gratulation an Aschau. Tolles Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten!“

Beste Spieler SV Radfeld: Jonas Lentsch und Christof Auer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten