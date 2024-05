Alpbach mit bitterer Pleite in Niederndorf – Tux und Fügen II teilen Punkte

Details Montag, 06. Mai 2024 17:27

Heftiger Rückschlag in der 20. Runde der Bezirksliga Ost für den FC Wacker Alpbach. Beim SV Niederndorf liegt man bereits zur Pause 0:5 zurück – am Ende gibt es eine 1:6 Schlappe. Verfolger SV Fügen II kann allerdings die Niederlage von Alpbach nicht voll nützen – 3:3 beim FC Sparkasse Tux. Leader Stans zieht davon – 8:0 in Radfeld und zehn Punkte Vorsprung auf Alpbach. Der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz ist ein hochbrisanter Fight zwischen Alpbach, Fügen II und Oberlangkampfen, die gegen die Kitz Juniors 4:0 gewinnen.

Sechs Treffer zwischen Tux und Fügen II

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Gaudersamstag trafen wir auf den Tabellendritten aus Fügen. Wir starteten sehr ambitioniert in die Partie und hatten schon zu Beginn gute Chancen auf die Führung. Die 1:0 Führung erzielte Grosser durch einen Freistoß. Wir wollten unbedingt vor der Halbzeit noch auf 2:0 erhöhen, aber es kam anders und die Gäste glichen mit dem Pausenpfiff aus. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für einen Gegentreffer. Dennoch starteten wir gut in Halbzeit zwei und konnten vier Minuten nach Wiederanpfiff die erneute Führung erzielen. Grosser kam nach einem Eckball unbedrängt zum Kopfball und nickte diesen gekonnt ein. Nur kurz darauf wurde Geisler im Strafraum gelegt und es gab Elfmeter. Grosser ließ sich die Chance zum Hattrick nicht nehmen und verwandelte den Strafstoß souverän. Im Gegenzug erzielten die Gäste den Anschlusstreffer. Im Anschluss entwickelte sich eine offene Partie mit den besseren Möglichkeiten unsererseits. Wenige Minuten vor dem Ende des Spiels erzielte Fügen nach einem Freistoß von der Seite den erneuten Ausgleich. Daraufhin drückten wir die letzten Minuten, um den so wichtigen Siegtreffer zu erzielen. Leider wollte der Ball aber nicht mehr über die Linie und so blieb es beim 3:3.

Fazit: Ein sehr spannendes Spiel mit einem unglücklichen Ausgang für uns. Leider fehlte uns in entscheidenden Situationen oftmals ein wenig Glück. Dennoch war es wieder mal eine gute Leistung unserer Mannschaft, auf die man in den kommenden Wochen aufbauen kann. Am Samstag, dem 11. Mai 2024, bestreiten wir das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Stans."

Youngsters von Niederndorf schocken Alpbach!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Die ersten 45 Minuten waren richtig gut, wir haben den Gegner pausenlos beschäftigt und sehr intensiven Fußball gespielt. Die Chancenauswertung war an diesem Tag fast perfekt, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. 5:0 bereits zur Pause durch Treffer von Mustafa Öztürk (3), Manuel Buchauer und Maximilian Mayr. Die zweite Halbzeit ist dann etwas offener verlaufen – Alpbach hat viel probiert, wir haben allerdings nicht viel zugelassen, somit alles richtig gemacht. Robert Bischofer für die Gäste und Maximilian Schrödl waren für uns erfolgreich. In einem starken Kollektiv muss man sicher den 3-fach Torschützen „Musti“ Ötztürk aber auch Manuel Buchauer hervorheben, der unglaublich Gas gegeben hat. In der Startelf standen fünf Spieler Jahrgang 2005 und jünger – das macht mich natürlich sehr stolz, die jungen Spieler haben im letzten Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht!“

