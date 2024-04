Mario Schiestl und Julian Tesar analysieren das Derby zwischen Ried/Kaltenbach und Tux!

Details Dienstag, 30. April 2024 01:19

Über 200 Zuschauer und Fans sehen im Rahmen der 19. Runde der Bezirksliga Ost ein spannendes Derby zwischen dem SV Ried/Kaltenbach und dem FC Sparkasse Tux. Tux ist ganz ausgezeichnet in die Meisterschaft gestartet, legt aber in letzter Zeit einen Sinkflug hin. Die 1:3 Niederlage in Ried kostet Tux zwei Tabellenplätze. Ried/Kaltenbach nun die Nummer zwölf, Tux die Nummer acht. Leader Stans setzt sich klar mit 7:2 gegen Uderns durch, Verfolger Alpbach muss zu Hause gegen OLKA Federn lassen. Nur 3:3 und damit fehlen Alpbach aktuell sieben Punkte auf Leader Stans. Auch um den zweiten Aufstiegsplatz muss Alpbach nun wieder bangen, Fügen II kommt mit einem 8:1 gegen Radfeld bis auf zwei Punkte an Alpbach heran.

Ried/Kaltenbach holt sich den fünften Dreier der laufenden Saison!

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Am Ende ein verdienter Sieg meiner Mannschaft!

Gleich zu Beginn zwei Chancen von Ried durch Eberharter Alex und Schweinberger Fabian, die nicht genutzt wurden. Gleich danach zwei Chancen von Tux, die der hervorragende Tormann Schiestl Luggi klären konnte. Noch vor der Halbzeit wieder zwei gute Chancen durch einen Kopfball von Daniel Sand und Stöckl Andi, die wir aber nicht nutzen konnten und so geht es im hart umkämpften Derby in die Halbzeit.

Halbzeit zwei beginnt mit zwei Chancen von Tux die auch nicht verwertet werden konnten. Dann konnte sich mein Außenverteidiger Luxner Robert über rechts durchsetzen. Super Pass auf Stöckl Andi, dieser behält die Ruhe und verwandel klar zum 1:0. Nach der Führung wollten wir mehr. Kurzer Schockmoment. Tux mit einem Kopfball an die Stange. Das war die letzte Chance von Tux.

Ab jetzt nur noch meine Mannschaft Richtung Tor von Tux. Kröll David setzt sich über rechts durch. Stanglpass auf Stöckl Andi und 2:0 für Ried. Weiterhin sind wir am Drücker. Langer Ball auf Kröll David in den 16er. Gute Ballannahme, Ball abgedeckt und der Tormann von Tux zu ungestüm und drückt ihn zu Boden. Elfmeter. Angelegenheit von Kröll David. Trocken zum 3:0. Leider noch ein Gegentor bekommen durch Tipotsch Stefan nach einem Konter. Schlussendlich aber ein verdienter Sieg!“

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „"Derby zur Primetime am Freitagabend. Mehr zusätzliche Motivation braucht es eigentlich nicht. Es ging von Beginn an hart zur Sache wobei die Heimischen besser starteten, aber nach wenigen Minuten waren wir voll drin. Wir trauten uns zum ersten Mal wieder etwas zu und konnten von hinten gute Kombinationen einleiten. In einer Kontersituation legte unser Offensivbollwerk Pfister denn Ball an Goalie Schiestl vorbei, welcher ihn mit voller Wucht von den Beinen holte, aber der darauffolgende Elferpfiff blieb aus. Mit einem 0:0 pfiff der Schiri die Teams zur Halbzeitpause.

Nach der Halbzeitpause drückten wir auf die Führung, aber der Ball wollte nicht ins Tor und so kam es, dass Ried/Kaltenbach nach einer unglücklichen Abwehraktion in Führung ging. Darauffolgend schwächten wir uns mit einer Gelb-Roten Karte selbst. Anschließend spielten wir mit offenem Visier und die SVRK kam zum 2:0. Zehn Minuten vor Schluss gab es Elfer für Ried/Kaltenbach. Diesen verwandelte Kröll souverän. In der Schlussminute konnte Tipotsch noch Ergebniskosmetik betreiben, aber für mehr reichte es nicht mehr.

Fazit: Eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hat. Es zeichnet sich immer mehr das Motto ab: wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht! Wir stehen trotz der wahrscheinlich besten Leistung im Frühjahr wieder mit leeren Händen da. Danke an unsere Fans, wir sind aber momentan ratlos und hoffen darauf, dass uns bald wieder ein Befreiungsschlag gelingt."

