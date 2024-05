Kössen mit Heimniederlage gegen Ried/Kaltenbach – sieben Treffer zwischen Uderns und Aschau

Details Montag, 06. Mai 2024 18:23

Starke Vorstellung des FC ING-Bau Aschau in Uderns. Nach Fight auf Augenhöhe muss sich dann aber Aschau doch mit 3:4 geschlagen geben. Der FC Kössen muss in der 20. Runde der Bezirksliga Ost eine klare 1:5-Heimniederlage gegen den SV Ried/Kaltenbachar hinnehmen.

Unerwarteter klarer 5:1 Erfolg von Ried/Kaltenbach in Kössen

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Mit elf Spielern und Ersatztormann ging es nach Kössen. Keine guten Vorzeichen, aber meine Jungs legten los wie die Feuerwehr. Nach einem Pass in die Tiefe begibt sich Schweinberger Fabi auf die Reise Richtung Tor und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelt mein Caiptn Klocker Flori (auch krank an diesem Tag) trocken zum 0:1. Nur ein paar Minuten später wieder ein toller Pass von Klocker Flori auf Marcel Empel (Bandscheibenvorfall und hat heute nur ausgeholfen) und der verwertet cool zum 0:2. Weiter ging es in dieser Tonart. Zehn Minuten später. Freistoß von Klocker Flori und Empel Marcel köpft ein zum 0:3. Ballgewinn nach einem Zweikampf von Geisler Friedl, dieser legt ab auf Daniel Sand und der hämmert den Ball aus vierzig Metern ins Tor zum 0:4. Noch nicht Halbzeit. Ein Abstoß von unserem Tormann Schlechter Andreas wird vom Gegner verlängert und wiederum läuft Empl Marcel alleine aufs Tor und lupft den Ball zum 0:5 ins Tor.

In der zweiten Halbzeit spielten wir die Führung locker ins Ziel. Kössen spielte und wir konterten. Mehr als das 1:5 war aber nicht mehr drin. Trotz Personalmangel und nur einen Wechselspieler und das war mein Tormann, feierten wir einen überraschenden 5:1 Sieg!“

Thriller zwischen Uderns und Aschau

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Es ging Schlag auf Schlag. In der zweiten Minuten Ball abgelaufen und Eigentor der Gäste. Der Ball abermals im Tor der Gäste, aber der Treffer für uns wird wegen Abseits nicht anerkannt. Statt 2:0 das 1:1 durch Benjamin Leitner in der 12. Minute aus vierzig Metern ins Kreuzeck. Mit einer guten Aktion gehen die Gäste in der 26. Minute durch Matthias Taxacher in Führung. Aber wir können sofort wieder anschreiben, 2:2 vier Minuten später durch Thomas Klocker. Vor der Pause gelingt uns noch die 3:2 Führung durch Ernst Erlebach. In Hälfte zwei waren wir dann stärker als Aschau. Wir haben versucht, defensiv besser zu stehen. Sechs Minuten vor Schluss nach Freistoß das 4:2 durch Bernhard Kröll. In der Nachspielzeit der Anschlusstreffer der Gäste durch Matthias Taxacher zum 3:4. Noch zwei Minuten zittern, aber dann doch der Dreier für mein Team. Aschau hätte in der ersten Hälfte klarer in Führung gehen können, aber in Summe hat der Dreier für Uderns schon gepasst!“

