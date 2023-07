Fliess stellt neues Trainerteam und einige Verstärkungen vor!

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 00:28

Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Tiroler Unterhaus – Coach Thomas Schärmer und die Kicker des FC Sailer Fliess starten in der Saison 2023/24 in der Bezirksliga West, nachdem man in der 1. Klasse West in der Vorsaison überlegen den Titel holen konnte. Thomas Schärmer wird sich nun mehr seiner jungen Familie widmen, ein neues Trainerteam wird Fliess in die neue Saison führen. Auch der Kader ändert sich an vielen Positionen. Kapitän Rene Morherr beendet seine Karriere, einige Verstärkungen wurden schon neu nach Fliess geholt.

Unglaubliche Bilanz vom scheidenden Coach Thomas Schärmer

„Wir verabschieden unseren Meistertrainer Thomas Schärmer, der nun mehr Zeit mit seiner jungen Familie verbringen kann. Thomas war ein wichtiger Teil, der zu den Erfolgen der letzten Jahren beigetragen hat. In den letzten 65 Spielen konnte die Kampfmannschaft unter Thomas fünfzig Spiele gewinnen und zehnmal Unentschieden spielen. Diese Bilanz der letzten drei Jahre ist einfach unglaublich. Danke Tomy für deinen jahrelangen Einsatz für den FC Fliess. Der FC Fliess wünscht dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.

Rene Morherr Rene beendet nach zwei unglaublichen Meistertitel seine Fußballkarriere. Seit dem Jahr 2009 spielte Rene bei der Kampfmannschaft des FC Fliess und führte unsere Burschen in den letzten Jahren sehr erfolgreich als Captain auf das Feld. Der FC Fliess Familie möchte sich bei dir für deine jahrelange Treue bedanken.

Unser Torhüter Thomas Steinberger verlässt nach einer unglaublich erfolgreichen Saison den FC Fliess und wird zurück zu seinem Heimatverein, dem SV Landeck wechseln. Danke Stony für deine super Leistungen. Die FCF Familie wünscht dir viel Erfolg bei deinem weiteren Weg.“

Neues Trainerteam und Verstärkungen

„Wir dürfen vorstellen: Unser neuer Trainer für die kommende Saison in der Bezirksliga West. Jürgen Graber wird zusammen mit Jäger Dietmar (Co-Trainer) und Martin Bock (Torwart-Trainer) unserer Burschen in die Saison 2023/24 führen. Wir sind froh, dass Jürgen das Traineramt übernommen hat, da wir einen alten Bekannten aus der erfolgreichen FCF Historie begrüßen dürfen. Jürgen hat jahrelang für den FC Fliess gestürmt und wird nun hoffentlich auch erfolgreich die Kampfmannschaft trainieren. Herzlich willkommen in der FCF-Familie!

Manuel Graber wird unsere Mannschaft auf der Torwartposition verstärken. Er wechselt vom SV Zams zu uns und wird mit seiner Spielerfahrung aus der Landes- und Tirolerliga sicher seinen Beitrag leisten.

David Ressler sollte vielen der FCF Fans bereits bekannt sein. In der Jugend hat David in Fliess gespielt und hatte auch schon einige Spiele für die Kampfmannschaft bestritten.

Noah Graber wechselt ebenfalls vom SV Zams zum FC Sailer Fliess und wird den Kader im Mittelfeld verstärken. Einigen könnte er aus Spielen gegen die SPG Pians/Strengen bekannt sein. Noah hat auch schon Landes- und Tirolerligaerfahrungen gesammelt.

Maximilian Schmid, ebenfalls ein ehemaliger Jugendspieler des FC Fliess. Maxi hat in den letzten Jahren bei der zweiten Kampfmannschaft der SPG Prutz/Serfaus gespielt. Die Leihe wird nun beendet und Maxi wird nun für unseren Farben auflaufen.

Jonas Zangerle-Walter wechselt ebenfalls von der SPG Prutz/Serfaus auf Fliess. Jonas ist auch ein Spieler aus der Jugendabteilung des FC Fliess. Auch er hat in den vergangenen Jahren in der zweiten Kampfmannschaft in Prutz gespielt.

Der FC Fliess kann sich über wichtige Neuzugänge freuen. Alle Neuzugänge kommen aus Fliess bzw. haben Fliesser-Wurzeln. Unser Kader besteht weiterhin großteils aus Spielern aus Fliess und unserer Jugend. Selektiv konnte man in den letzten Jahren "auswärtige" Spieler super integrieren und eine tolle Mannschaft formen!“ (Quelle: FC Sailer Fliess facebook)

