Neues Trainerteam in Tarrenz und Wilten plus drei Neuzugänge in Tarrenz!

Details Donnerstag, 13. Juli 2023 01:20

In einem Monat startet die Bezirksliga West in die Saison 2023/24. Neuigkeiten gibt es vom FC Tarrenz und SK Wilten zu berichten. Beide Kampfmannschaften gehen mit einem neuen Trainerteam in die neue Saison und in Tarrenz gibt es drei Neuzugänge, zum Großteil sind es aber bekannte Namen, die sich den neuen Aufgaben stellen. Tarrenz eröffnet die Saison 2023/24 mit einem Auswärtsspiel bei der SPG Oetz/Sautens und Wilten spielt beim Aufsteiger FC Fliess am 12. August 2023 um 18:30 Uhr.

Neues Trainerteam für Tarrenz und drei Neuzugänge

„Die meisten kennen Benjamin Köll als langjährigen Spieler des FC Tarrenz. Vor drei Jahren hat er die Trainerkarriere eingeschlagen. Beim FC Paznaun übernahm er die Kampfmannschaft, mit welcher ihm gleich im ersten Jahr der Aufstieg gelang und anschließend zwei gute Saisonen in der Gebietsliga West folgten. Letztes Jahr erhielt er die Chance, als Assistenztrainer beim SC Imst in der Regionalliga Erfahrung zu sammeln. Nun freut es Benni besonders, wieder auf den Lenzenanger heimzukehren. Ob es ihn noch manchmal in den Fußballerwadeln juckt? "Wer weiß, vielleicht schnüre ich selbst noch mal die Fußballschuhe für den FCT." Doch im Moment beschäftigt ihn neben dem FC Tarrenz die Trainerausbildung zur UEFA A-Lizenz. Seine Ziele für die kommende Saison sind, die junge Mannschaft taktisch, technisch und physiologisch zu entwickeln, damit man sich sportlich wieder rehabilitiert. "Das wird natürlich eine äußerst schwierige Aufgabe, jedoch mit dem Willen und dem Einsatz, den die Jungs beim Trainingsauftakt (26 Spieler!) auf den Platz gebracht haben, bin ich guter Dinge, eine sportliche Entwicklung herbeiführen zu können.", freut sich der Neo-Trainer. "Ich persönlich wäre glücklich, wenn wieder wie früher viele Zuschauer auf den Lenzenanger kommen und wir gemeinsam wieder Fußballfeste feiern können!"

Ihm zur Seite steht Daniel Huber, der seit 1996 aktiv beim FC Tarrenz gespielt und gecoacht hat. Viele Schlüsselmomente des Vereins in der jüngeren Vergangenheit hat er somit hautnah miterlebt und gestaltet. So blickt er auf einige Saisonen als 1B-Trainer zurück und hat die Kampfmannschaft bereits in den Jahren 2019/2020 als Co-Trainer begleitet. Danis Ziele für die Zukunft: "Attraktiven Fußball am Lenzenanger und die Begeisterung für den Fußball, den die junge Mannschaft lebt, an die Fans weitergeben." Der Verein wünscht dem motivierten neuen Trainerteam einen guten und erfolgreichen Start. Vielen Dank für euer Engagement!

Drei Neuzugänge in Tarrenz

Neuzugang in Tarrenz? Mathias Schöpf ist wohl eher für die meisten Zuschauer am Lenzenanger ein alter Bekannter! Nach seiner fußballerischen Ausbildung beim SC Imst und Einsätzen in deren Kampfmannschaft schloss sich Mathias 2012 dem FC Tarrenz an. Es folgten neun Saisonen, in welchen er seine Gefährlichkeit, Schnelligkeit und Spielfreude im Angriff ein ums andere Mal unter Beweis stellte. Er avancierte zum Publikumsliebling und war bei vielen Erfolgen spielentscheidend beteiligt.

Nach zwei Saisonen beim SC Imst und dem FC Seefelder Plateau ist Mathias nun "back in Action" am Lenzen. Reich an Erfahrung wird er dem jungen Tarrenzer Team eine wichtige Stütze sein. Sein Ziel formuliert er schnörkellos und fokussiert, wie wir ihn kennen: "In Tarrenz Vollgas geben, der Mannschaft helfen und viele Tore erzielen!". Na dann ... die nächste Saison kann also kommen. Mathias, schön, dass du wieder da bist!

Neuzugang Nummer zwei ist Simon Walch! Top-Ausbildung beim SC Imst, Landesausbildungszentrum Tirol (LAZ), Akademie Tirol (AKA), zahlreiche Einsätze beim SC Imst – von den Juniors bis hin zur Kampfmannschaft. Die Liste von Simon liest sich trotz seiner jungen Jahre (geboren 2005) bereits beeindruckend und bei einigen der jüngeren Erfolge des SC Imst waren sprichwörtlich seine Hände entscheidend mit im Spiel. Seine Ziele für die nächste Saison beim FC Tarrenz: "Erfolgreich spielen und verletzungsfrei bleiben." Voll des Lobes ist Neo-Trainer Benni Köll: "Simon ist eines der größten Tormanntalente im Tiroler Oberland. Er wird uns in der kommenden Saison auf jeden Fall eine große Hilfe sein." Simon, wir freuen uns darauf, dich in Aktion zu erleben!

Neuzugang Nummer drei: Julian Seelos! Auch Julian ist ein Spieler mit FC Tarrenz Vergangenheit, so verbrachte er fast seine ganze fußballerische Jugend am Lenzenanger. Danach folgten die Stationen SV Zams und kürzlich der SC Imst. Ebenso schloss er die Ausbildung im Oberschulzentrum Mals mit dem Schulschwerpunkt Fußball erfolgreich ab.Julian freut sich nun wieder ein Teil des FC Tarrenz zu sein. "Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft mit vielen Zuschauern am Lenzenanger. Ich möchte alles für die Mannschaft geben und helfen, wieder mehr Erfolge feiern zu können. Ich wünsche mir, dass wir eine gute Saison spielen, in der wir all unsere Ziele erreichen und gut in der Bezirksliga abschneiden." Julian, dem ist nichts hinzuzufügen ... viel Glück!“ (Quelle: FC Tarrenz facebook)

Neues Trainerteam beim SK Wilten!

„Die Tinte ist trocken und wir dürfen euch das neue Trainerteam unserer Kampfmannschaft für die kommende Saison präsentieren: Head-Coach Andreas Ties (l) und Co. Helmut Guggenbichler (r), herzlich willkommen beim SK Wilten und viel Erfolg mit der neuen Aufgabe!“ (Quelle: SK Wilten facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei