Weiterer Rückkehrer zum FC Patscherkofel!

Details Donnerstag, 29. Juni 2023 00:59

Die ersten Kaderänderungen sind nun auch aus der Bezirksliga West zu melden. Der FC Patscherkofel freut sich über eine Verstärkung im Tor. Die Meisterschaft 2023/24 wird Ende Juni 2023 gerade ausgelost, Anfang Juli soll der Spielplan stehen. Einige Testspiele sind bereits fixiert. Sellraintal testet zum Beispiel am 5. Juli 2023 um 19 Uhr auswärts gegen Hatting-Pettnau, Navis tritt am 8. Juli um 19 Uhr bei der SPG Axams/Grinzens an. Patscherkofel trifft am 12. Juli um 19 Uhr auswärts auf Rinn/Tulfes. Aber es wird auch gegen Landesligisten gespielt. Imst II am 14. Juli in Landeck und Reutte ist bei der SPG Lechtal am 15. Juli 2023 zu Gast.

Ein weiterer Rückkehrer!

„Vor Jahren hielt er schon einmal unseren Kasten sauber. Wir sind froh, eine weitere Verstärkung für kommende Saison verpflichtet zu haben — Mike Schwaiger verstärkt uns im Tor mit jahrelanger Erfahrung und Klasse! Welcome back!

Die Saison 2022/23 ist vorbei und eines der wichtigsten Spiele des Jahres - „Alt vs. Jung“ - konnten die „Alten“ mit 6:4 für sich entscheiden! Danke an alle, die diese Saison zu der gemacht haben, die sie schlussendlich war!

Die vergangene Saison war für viele unserer Teams eine Zeit voller Spannung, Höhen und Tiefen. Jede Mannschaft hat auf ihre eigene Weise beeindruckende Leistungen gezeigt und hart gekämpft. Besonders bemerkenswert ist die herausragende Leistung von unserem Nachwuchs. Egal ob auf dem Rasen der heimischen Sportplätze oder auf auswärtigem Terrain, unser Nachwuchs inkl. Trainerteams hat sich stets mit Leidenschaft und voller Einsatzbereitschaft präsentiert! Wir gratulieren den Kindern, Eltern und Trainern für die gelungene Saison und freuen uns auf einen ereignisreichen Herbst!“ (Quelle: FC Patscherkofel facebook)

