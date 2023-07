Roland Waldhart über den Stand der Vorbereitung der SPG Oetz/Sautens – Roppen bezwingt im Test Nassereith

Details Freitag, 21. Juli 2023 01:34

Die Bezirksliga West startet in drei Wochen in die neue Saison 2023/24. Aufsteiger SPG Oetz/Sautens kann auf eine starke Vorsaison zurückblicken und startet am zweiten Augustwochenende mit einem Heimspiel gegen den Absteiger aus den Gebietsligen Tarrenz. Auch die SU Roppen steckt schon mitten in der Vorbereitung, die Testpartie gegen Nassereith konnte gewonnen werden. Die erste Meisterschaftspartie ist ebenfalls ein Heimspiel. Am 11. August 2023 geht es um 19:30 Uhr gegen den FC Sellraintal.

Der Trainer der SPG Oetz/Sautens im ligaportal.at Interview

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Grundsätzlich ist der Aufstieg in die BLW ein Mega-Erfolg für die SPG Oetz/Sautens nach einigen nicht so positiven Jahren - mit einer jungen Mannschaft! Es wird aber auch im kompletten Verein super Arbeit geleistet - von der U15 bis zu den Bambinis! Es gilt allen Nachwuchstrainern ein absolutes Dankeschön zu sagen - nur so kann es funktionieren! Zwei Gemeinden - ein Verein!“

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Roland Waldhart: „Die laufenden Urlaube der Spieler sind natürlich nicht optimal, aber grundsätzlich sind wir zufrieden! Leider hat auch unser Stammgoalie Thomas Krabichler aufgehört und hier mussten wir intern eine Lösung mit unserem jungen Goalie Matthias Speckle Matthias (Jahrgang 2005) finden!“

Welche Testspiele wurden schon absolviert?

Roland Waldhart: „Gegen den SV Umhausen gab es ein 1:5 (HZ 1:1), am 20.7. spielen wir noch gegen die Spg Pitztal, am 28.7. Tirol-Cup gegen die SU Inzing, am 1.8. gegen den SV Längenfeld 1b - alle Spiele finden in Sautens statt.“

Gibt es schon fixe Kaderänderungen?

Roland Waldhart: „Wir hatten neun Abgänge - Krabichler, Möstl, Kuzu, Sterner, Röck, Prader, Brugger, Posch und Mülller aus beruflichen und privaten Gründen bzw. Karriereende!

Neu gekommen ist Co-Trainer Simon Nösig! Zudem haben wir vier Neuzugänge mit Scheiber Marco (wieder begonnen), Gritsch Joachim (Neubginn), Schneider Dominik (Haiming U15) und Holzknecht Marco vom SV Längenfeld 1b.

Zudem trainieren sieben U15 Spieler (Heidegger, Füruter, Ennemoser, Huter, Speckle, Huter, Santer) bei uns mit.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Roland Waldhart: „Ordentlich präsentieren - mit Spaß und Freude jedes Spiel als neue Herausforderungen sehen, dann ist viel möglich!“

Persönliche Anliegen Thema Fußball oder Verein?

Roland Waldhart: „Alle Vereine gleich behandeln wäre von Vorteil - der Verband besteht nicht nur aus Vereinen aus Innsbruck! Ligastart, Spieltermine usw.

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Roland Waldhart: „WSG Tirol 1c, Tarrenz!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Roland Waldhart: „RB Salzburg!“

SU Roppen siegt im Test in Nassereith

„Am17.7.23 konnte unsere Mannschaft im Testspiel gegen den FC Nassereith einen 4:2 Sieg mit nach Hause nehmen!In den ersten dreißig Minuten bestimmte der Gastgeber das Spiel und ging auch in dieser Phase verdient in Führung! Ab der 30. Minute war die SU dann besser im Spiel und konnte dann auch in Minute 35 nach Vorarbeit von Luggi Zoller durch Domi Thurner den Ausgleich erzielen! Dom Thurner sorgte auch kurz vor der Pause für die Führung!Im zweiten Spielabschnitt trafen noch Christof Huter per Elfmeter und Neuzugang Manuel Schaber nach schönen Assist von Jakob Heinz zum zwischenzeitlichem 1:4! Der FC Nasserreith konnte danach noch auf 2:4 verkürzen!Unsere Mannschaft bestreitet vor dem Cup-Spiel am 29.07. gegen den SK Rum noch ein Testspiel! Nächsten Dienstag, am 25. Juli um 19:30 in Roppen gegen die Amateurmannschaft des SV Horn!“ (Quelle: SU Roppen facebook)

