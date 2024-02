Maximilian Kühnel, SV Sistrans: „Wir sind ein eingeschworener Haufen!“

Details Sonntag, 11. Februar 2024 01:00

In sechs Wochen startet die Bezirksliga West in die mit Spannung erwartete Rückrunde. Imst II an der Tabellenspitze und die Nummer fünf, den SV Sistrans, trennen nur vier Punkte! Kapitän Maximilian Kühnel wird die Mannschaft von der Tormannposition aus mit seiner großen Erfahrung unterstützen und man hat das Ziel Top-5 ausgegeben. Rein von der Ausgangsposition her ist aber für Sistrans noch alles möglich – auch die Gebietsliga 2024/25!

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Maximilian Kühnel: „Mein Vater und meine Tante!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Maximilian Kühnel : „In der Jugend war ich bei der Union Innsbruck und beim Innsbrucker AC. Danach folgte eine sechsjährige Pause aufgrund meiner Ausbildung. Seit 2016 spiele ich wieder Fußball und dies beim SV Sistrans!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Maximilian Kühnel: „Manfred Zabernig (Zatz) - Ruhe in Frieden!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Maximilian Kühnel: „Einen sehr hohen!“

Warum spielst du gerade beim im Team von Sistrans?

Maximilian Kühnel: „Wir sind eine sehr junge und motivierte Mannschaft, die gegen jeden gewinnen kann. Gleichzeitig sind wir ein eingeschworener Haufen, der großteils schon von klein auf zusammenspielt - das macht uns stark!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Maximilian Kühnel: „Der Zusammenhalt nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im kompletten Verein inklusive unserem Dorf und unseren Fans!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Maximilian Kühnel: „Eine mindestens gleich gute Rückrunde wie Hinrunde spielen und einen Platz unter den Top-5!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Maximilian Kühnel: „Meiner Meinung nach hat sich die Qualität der Liga verbessert. Es gibt nicht bei jedem Spiel einen klaren Favoriten, da man gegen jeden verlieren kann, wenn man nicht hundert Prozent gibt!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Maximilian Kühnel: „SC Imst 1b!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Maximilian Kühnel: „FC Arsenal!“

Persönliche Anliegen?

Maximilian Kühnel: „Verletzungsfrei bleiben und der SV Sistrans freut sich auf eine spannende Rückrunde!“