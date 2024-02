Telfs II mit drei Testspielsiegen und zweiundzwanzig Treffern!

Details Mittwoch, 07. Februar 2024 00:14

Die Kicker des SV Telfs II haben bereits im Jänner 2024 die erste Testpartie absolviert und am ersten Februarwochenende folgte ein Doppel gegen die Haming Juniors und Hatting/Pettnau. Drei Siege kann Trainer Admir Kavecevic vermelden und sehr gute Leistungen seiner Mannschaft. Ernst wird es in der Bezirksliga West am vorletzten Märzwochenende – Telfs II empfängt das Team der Veldidena Innsbruck.

Drei sehr gute Auftritte!

Admir Kavecevic, Trainer SV Telfs II: „Wir haben bereits am 27.1.24 unser erstes Testspiel gegen den FC Fritz Oberhofen/ Pfaffenhofen absolviert, dass wir mit einem 6:4 für uns entscheiden konnten.

Vergangenes Wochenende hatten wir dann gleich zwei Spiele ausgemacht, um allen Spielern so viel Spielzeit wie möglich zu geben. Am Samstag gegen den Juniors aus Haiming (10:2 gewonnen) konnten wir auch einigen U16 Spielern die Chance geben, sich bei der KM2 zu zeigen, was ihnen auch sehr gut gelungen ist.

Und am Sonntag dann gegen den ESV Hatting/Pettnau. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sind wir sehr früh mit 0:2 in Rückstand geraten, konnten uns aber wieder schnell fangen und das Spiel dennoch mit 6:2 gewinnen.

Fazit: Bis auf kurze Phasen drei sehr gute Auftritte meiner Jungs, wo wir immer die spielbestimmende Mannschaft waren und auch die Ergebnisse so in Ordnung gehen!“