Youngster von Imst II gelingt Hattrick gegen Telfs II

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:14

Die Top-3 der Bezirksliga West haben in der 10. Runde nichts anbrennen lassen. Leader Fliess hat sich gegen Oetz/Sautens mit 2:0 durchgesetzt und der SC Sparkasse Imst II mit 5:0 gegen den SV Telfs II. Roppen tut sich im Spitzenspiel in Sistrans etwas schwerer, gewinnt am Ende aber auch mit 3:2. Patscherkofel ist die neue Nummer vier – 4:1 Erfolg in Navis. Fliess führt die Tabelle einen Punkt vor Imst II an zwei weitere Punkte zurück Roppen und einen Punkt hinter Roppen liegt der FC Patscherkofel.

Kann sich sehen lassen!

Dominic Bartl, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Von Anfang an waren wir in dieser Partie absolut spielbestimmend. Außerdem ist uns in der 11. Minute ein schnelles Tor durch Tobias Fleischmann gelungen. Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen, Telfs hat sich vor allem auf die Verteidigung konzentriert. Wir mussten in der Pause wechseln und der erst siebzehnjährige Sandro Höllrigl hat dann in Hälfte zwei einen lupenreinen Hattrick erzielt. Dazu kam noch ein weiterer Treffer von Tobias Fleischmann. Spielerisch war es nicht das beste Auftreten in der laufenden Saison, aber ein 5:0 kann sich allemal sehen lassen!“

