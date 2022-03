Coach von Kirchdorf: „Wir wollen uns noch einen Aufstiegsplatz sichern!“

Details Mittwoch, 16. März 2022 00:57

Fünf Punkte fehlen nach der Hinrunde der Gebietsliga Ost dem SV Steinbacher Kirchdorf auf den zweiten Aufstiegsplatz, ein Punkt mehr fehlt auf Leader Jenbach. In etwas mehr als einer Woche startet die Rückrunde, Kirchdorf wird in Vomp gefordert, Jenbach empfängt Hopfgarten und die Nummer zwei Breitenbach das Team von Kirchberg. Ein großes Anliegen des Trainers von Kirchdorf, Ing. Klaus Czedziwoda, ist auch die Situation mit der „Schiedsrichterunterbesetzung“ - ohne Linienrichter auskommen zu müssen, ist für den Hauptspielleiter eine sehr große Herausforderung.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Ing. Klaus Czedziwoda, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf: „Trainingsbeginn war am 10.1.2022, vorrangig haben wir da Ausdauer gemacht bzw. in der Halle trainiert. Ab Anfang Februar waren wir einmal wöchentlich am Kunstrasen in Going, Trainingslager in Italien vom 3.3. bis 6.3.2022 auf Rasenplätzen, ab 14.3.2022 sind wir wieder auf Rasen in Kirchdorf. Die aktuelle Vorbereitungsphase verlief weitgehend ohne gröberer Verletzungen!“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Ing. Klaus Czedziwoda: „2:0 gegen Walchsee, 1:7 gegen Kufstein, 0:1 gegen Schwoich, 0:2 gegen Kematen. Am 19.3.2022 spielen wir noch in Kirchdorf gegen Thiersee.“

Gibt es verletzte Spieler?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Salfenauer Florian hat leider eine Langzeitverletzung erlitten.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Wir wollen noch einen der beiden Aufstiegsplätze erreichen!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Jenbach, Breitenbach, Weerberg!“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Ing. Klaus Czedziwoda: „RB Salzburg wird Meister, Rapid Wien und Sturm Graz werden sich die Europa-Startplätze sichern.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Finde ich besser als die jetzige Liga!“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Es ist wie immer im Verein alles in Ordnung, anders kannte ich es nicht bei meinen Zeiten als Trainer in Kirchdorf!“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Problem Schiedsrichter – sind einfach zu wenig bzw. es wird in unserer Liga oft ohne einen Linienrichter gespielt. Eine sehr schwierige Situation für den Schiedsrichter – möchte mit keinem Schiedsrichter tauschen!“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Ing. Klaus Czedziwoda: „Dass der Krieg in der Ukraine schnellstmöglich beendet wird, dass wir alle gesund bleiben und COVID so gut wie möglich in den Griff bekommen!“