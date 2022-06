Vomp fixiert mit Remis gegen Pillerseetal den Klassenerhalt

Details Sonntag, 12. Juni 2022 19:26

In der Gebietsliga Ost ist die Abstiegsfrage geklärt, die Aufstiegsfrage ebenso – im Kampf um den Titel ist es enger geworden. Der SK AVZ Pillerseetal kann zwar in der Nachspielzeit gegen den FC VW Picker Vomp auf 2:2 ausgleichen, Pillerseetal kann aber dem Abstieg nicht mehr entgehen. Vomp bleibt aufgrund der direkten Duelle mit 1:1 und 2:2 wegen der mehr erzielten Auswärtstore in der Gebietsliga da man den drei Punkte Puffer vor der letzten Partie halten konnte. Pillerseetal und Oberlangkampfen müssen absteigen. Der Titelkampf zwischen Breitenbach und Jenbach ist hingegen enger geworden.

Pillerseetal gleicht in der Nachspielzeit aus

Stefan Plattner, Trainer FC Vomp: „Die Partie hat für uns eigentlich sehr gut begonnen. In der achten Minute konnten wir durch Fabio Wurzenrainer mit 1:0 in Führung gehen. Der Gegner aber stark, wir sind in Folge zu tief gestanden und haben in der 31. Minute das 1:1 durch Robert Hupf kassiert. Vor der Halbzeit eine tolle Chance auf das 2:1, aber leider konnten wir diese nicht nützen. In der zweiten Hälfte konnten wir dann in der 56. Minute durch Thomas Schwarz mit 2:1 in Führung gehen. Im Finish dann großes Pech für uns. Das war alles andere als ein astreiner Strafstoß in der Nachspielzeit, aber der Schiri hat ihn gegeben und David Foidl hat zum 2:2 ausgeglichen.“

Beste Spieler FC Vomp: Stefan Salvenmoser (V), Christoph Dummer (MF), Alexander Wöll (V)

Der Titelkampf bleibt spannend – Jenbach macht auf Breitenbach Boden gut

Der SK Jenbach hat es wieder spannend gemacht – oder besser gesagt Grundlage ist eigentlich das überraschende 1:1 von Breitenbach in Westendorf. Jenbach gewinnt nämlich mit 3:0 in Langkampfen und liegt nur mehr einen Punkt hinter Breitenbach. Fix ist, dass beide aufsteigen, wer aber als Meister aufsteigt und wer als Vizemeister entscheidet sich erst in der letzten Runde. Breitenbach empfängt am 18. Juni 2022 Pillerseetal und kann mit einem Sieg alles klar machen, Jenbach muss gegen Kirchberg gewinnen und auf einen Punkteverlust von Breitenbach hoffen.