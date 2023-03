SV Kirchdorf hatte besonderes Wochenende – inklusive Dreier gegen Hopfgarten/Itter

Details Dienstag, 28. März 2023 02:10

Der SV Steinbacher Kirchdorf konnte zum Auftakt der Rückrunde der Gebietsliga Ost einen klaren 5:0 Erfolg gegen die SPG Hopfgarten/Itter feiern. Besonders betont soll aber auch werden, dass alle Einnahmen dieser Partie einem langjährigen Mitglied, Spieler und Freund des SVK, der schwer erkrankt ist, zu Gute kommen. Sportlich konnte Kirchdorf mit diesem Erfolg in Tuchfühlung mit den Top-2 bleiben – nur drei Punkte fehlen auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Spendenaktion

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Kirchdorf: „Ein langjähriges Mitglied, Spieler und Freund des SVK ist schwer erkrankt - alle Eintritte an diesem Fußball Samstag sowie freiwillige Spenden kamen ihm und seiner Familie zugute!

Aktuelle Situation beim FCK

Hannes Kirchmair: „Nach einer guten Trainingswoche (Naturrasen) und gutem Zusammenhalt auch außerhalb des Fußballplatzes wurde am Abend das Spiel gegen die SPG Hopfgarten/Itter angepfiffen. Hopfgarten/Itter ist für uns immer ein sehr schwieriger Gegner. Leider hat in der Saison 2022/2023 auch bei uns der Verletzungsteufel seine Spuren hinterlassen.

Fünf Spieler haben sich das Kreuzband gerissen! Rene Hager, Florian Kirchmair, Mathias Eder, Philipp Schenk, Kylian Meeuwisz (Skifahren) und auch unser Kapitän Lukas Kirchmair ist fast die ganze Saison wegen einer Knieverletzung ausgefallen - ist aber jetzt wieder fit. Wünsche unseren verletzten Spieler natürlich alles Gute!

Zum Glück haben wir bei allen drei Mannschaften U18, KM2 und KM1 einen großen Kader und können so immer wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken und jammern gibt es bei uns in der SVK Familie nicht. Im Winter sind zwei sehr starke Spieler zu uns gestoßen. Matteo Kogler (Fieberbrunn) und Philipp Schenk (SK St. Johann).

Kantersieg gegen Hopfgarten/Itter

Hannes Kirchmair: „Von der ersten Minute an wollte unsere Mannschaft den Sieg und so erzielte Tobias Scarano auch gleich in der Minute eins das 1:0! Der Druck wurde aufrecht erhalten und so wurden in der 27. Minute von Matteo Kogler das 2:0 und kurz vor der Pause von Nik Aigner das 3:0 und 4:0 durch Mika Kogler erzielt! In der zweiten Hälfte konnte Patrick Huter auf 5:0 erhöhen. Leider musste Thomas Kendlbacher von der SPG Hopfgarten/Itter das Spielfeld verletzt verlassen. Gute Besserung von dieser Seite!

Ebenso war unsere Spendenaktion ein voller Erfolg und wir werden der betroffenen Familie einen ansehnlichen Betrag übergeben.

Mega Wochenende mit einer sehr starken Leistung unserer Mannschaft, somit Auftakt nach Wunsch!“

