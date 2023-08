Aufsteiger Schlitters mit Auftaktsieg gegen Brixlegg/Rattenberg – tolle Derbykulisse bei Hippach gegen Zell am Ziller

Details Montag, 14. August 2023 15:19

Der SK Zell am Ziller und der SV Schlitters-Bruck-Strass haben das erste Spiel der Meisterschaft der Gebietsliga Ost 2023/24 mit 3:0 gewonnen und führen damit die Tabelle an. Aufsteiger Schlitters bezwingt zu Hause die SPG Brixlegg/Rattenberg und der SK Zell am Ziller setzt sich überraschend klar beim SK Hippach durch. Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl verliert die erste Partie mit 1:2 in Weerberg.

Spielanalyse des SV Schlitters gegen Brixlegg/Rattenberg

Vor dem Auftaktspiel in der Gebietsliga Ost war die Nervosität bei Spielern und Trainern regelrecht spürbar. Diese Nervosität war auch in der Anfangsphase des Spieles deutlich sichtbar. Die Gäste aus Brixlegg übernehmen das Kommando und tauchten in den ersten zwanzig Minuten gefährlich oft vor unserem Tor auf. In der 9. Minute eine weite Flanke von der Mittellinie in unseren Strafraum, Pair berechnete diese Flanke falsch und Brixlegg brachte den Ball im leeren Tor nicht unter. In der 20. Minute dann wohl die größte Chance für die Gäste aus Brixlegg, Pair ließ einen Ball im Strafraum aus und Dominik Kreidl kratzte in letzter Sekunde den Ball noch von der Linie. Danach hatten sich die Chancen der Gäste erledigt. Ab diesem Zeitpunkt übernahm unsere Mannschaft das Heft.

Nico Nissl scheiterte am Brixlegger Torhüter Schrettl. In der 31. Minute dann ein Eintrag in die Geschichtsbücher des Vereines. Simon Kreidl nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr eiskalt aus und schob den Ball in gekonnter Manier am Tormann vorbei zur 1:0-Führung ins Tor. Dies war das erste Tor des Vereines in der Gebietsliga. Gleich nach dem Führungstreffer vergab Torjäger Josef Thumer alleine vor dem Tor stehend die Möglichkeit auf das 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Matthias Schöffauer noch eine gute Einschussmöglichkeit. Mit dem etwas knappen, aber verdienten 1:0 ging es in die Pause.Nach Wiederbeginn hatte Josef Thumer in der 49. und 50. Minute eine Doppelchance auf eine höhere Führung. Es war wie verhext, er brachte den Ball nicht im Tor unter. Aber in Minute 53 war dann der Bann gebrochen. Simon Kreidl erkämpfte sich an der Toroutlinie den Ball, brachte den Ball flach vor das Tor und Josef Thumer schob den Ball zur 2:0-Führung ins Gehäuse. Jetzt spielte unsere Mannschaft frei auf und zeigte schöne Ballstafetten. In Minute 61 schlug abermals Josef Thumer zu. Neuerwerbung Daniel Windisch kam an der Toroutlinie zum Ball, flankte in den Strafraum und Josef war zum 3:0 zur Stelle. Die Gäste kamen in Spielhälfte zwei zu keiner zwingenden Torchance. Die konnten sich bei ihrem Tormann Etienne Schrettl bedanken, dass es nur bei einem 3:0 blieb. Nach neunzig spannenden, am Anfang nervenaufreibenden Minuten war die Freude bei Spielern, Zuschauern und Trainern über den Auftaktsieg groß. Gratulation dem gesamten Team. Nächstes Spiel für Schlitters ist am 18.8.2023 um 18:30 Uhr in Vomp.

Zell am Ziller siegt im Nachbarort Hippach

Klaus Müller, Trainer SK Zell am Ziller: „Ein Auftaktderby vor über 500 Zuschauern und Fans! Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn es ein Duell zwischen zwei Orten aus der Nachbarschaft gibt, die ja im Nachwuchsbereich sehr gut zusammenarbeiten. Hippach ging mit großem Einsatz in das Spiel, aber meine Jungs haben sehr gut dagegen gehalten. Ein mehr als verdienter Sieg! In der 41. Minute gelang uns der Führungstreffer durch Cesar Agramonte Freitas und in der 57. Minute das 2:0 durch Thomas Tipotsch. Martin Hotter sorgte in der 67. Minute für das 3:0. Beim zweiten und dritten Tor hat allerdings der Goalie der Heimelf nicht glücklich ausgesehen!“

