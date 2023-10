Lucky Punch für Weerberg gegen Schlitters – Langkampfen holt gegen Pillerseetal Dreier per Strafstoß

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:17

Der Coach des SV Langkampfen ist nach dem 1:0 in letzter Sekunde gegen den SK AVZ Pillerseetal enttäuscht. Man wollte den Fans schönen Fußball bieten und das ist nicht gelungen. Trost spendet allerdings, dass man die Tabellenführung in der Gebietsliga Ost auf fünf Punkte ausbauen konnte. Verfolger SV Schlitters-Bruck-Strass hat nämlich beim SV Weerberg 0:1 verloren. Das sind natürlich auch gute Nachrichten für die Nummer drei Erl, die damit nach dem 2:0 gegen Zell am Ziller nur mehr einen Punkt hinter Schlitters liegen.

Weerberg gegen Schlitters war keine Werbung für den Fußball

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Vor rund 350 Zuschauern begann das Spiel ziemlich flott. Unsere Mannschaft bestimmte in den ersten Minuten das Geschehen. Aber nach etwa zehn Minuten war das Feuerwerk vorbei. Weerberg versuchte mit frühem Pressing das Spiel zu stören. Durch diese Spielweise kam kein gutes Spiel auf. Die Devise war, Ball hoch nach vorne spielen. Beide Mannschaften machten an diesem Nachmittag nicht gerade Werbung für Fußball. Die Torchancen musste man bei beiden in Spielhälfte eins sowie in Hälfte zwei mit der Lupe suchen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Spielhälfte war gerade mal vier Minuten alt, da konnten die Hausherrn jubeln. Nach einem flach hereingegebenen Eckball verfehlte ein Weerberger Spieler den Ball, Florian Lechner kam an den Ball und brachte diesen irgendwie im Tor unter. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen konnte, das war der Lucky Punch der Partie. Unsere Mannschaft versuchte vergebens, noch den Ausgleich zu erzielen. Beiden Mannschaften sah man die lange Saison an, was sich auch bemerkbar machte, sie mussten wichtige Spieler verletzungsbedingt vorgeben. Durch die Niederlage bleibt unsere Mannschaft dennoch auf dem zweiten Tabellenrang. Jetzt heißt es für die letzten zwei Runden nochmals die Kräfte sammeln!“

Langkampfens Coach trotz 1:0 gegen Pillersettal enttäuscht

Christoph Praschberger, Trainer SV Langkampfen: „Bin trotz des 1:0 ein bisschen enttäuscht. Wir wollten unseren Fans heute attraktiven Fußball zeigen, aber das ist uns leider nicht gelungen. Der entscheidende Treffer ein verwandelter Strafstoß von Johannes Erb in der Nachspielzeit. Wir haben gewonnen, aber nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.