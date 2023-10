Schlitters bleibt mit Sieg gegen Kirchberg dran

Details Montag, 30. Oktober 2023 01:05

Im letzten Heimspiel der Hinrunde der Gebietsliga Ost konnte SU Schlitters-Bruck-Strass den neunten Dreier einfahren. Der SC Kirchberg konnte zwar mit 1:0 in Führung gehen, Schlitters dreht aber binnen zwei Minuten die Partie und gewinnt am Ende 3:1. Äußerst ungewöhnlich ist die Ansetzung der letzten Pattie der Runde am Montag, dem 30. Oktober 2023! Es ist allerdings das absolute Spitzenspiel der Runde, denn Erl empfängt Leader Langkampen, Anpfiff ist um 20 Uhr. Sollte Erl gewinnen, wird es an der Tabellenspitze wieder extrem eng, Langkampfen kann mit einem Dreier Schlitters wieder um fünf Punkte davonziehen.

Rutschpartie in Schlitters

Arno Gutsche, Obmann SU Schlitters-Bruck-Strass: „Letztes Heimspiel in der Herbstsaison 2023/2024. Zu Gast war der SC Kirchberg. Das Spiel begann schnell und Kirchberg konnte bereits in Minute elf über die etwas überraschende Führung jubeln. Stefan Horngacher bekam im Strafraum alleinstehend den Ball und schob diesen zur 0:1 Führung ins Tor. Unsere Mannschaft war bemüht, so schnell als möglich den Ausgleich zu erzielen. Auf dem sehr rutschigen Terrain war das aber nicht so leicht. Nico Nissl vergab in Minute achtzehn die Chance auf den Ausgleich. In Minute einundzwanzig dann ein verfrühter Jubel bei unserer Mannschaft und den Fans. Michael Rothhaupt netzte zum vermeintlichen 1:1 ein. Doch Schiedsrichter Ergül sah eine Abseitsstellung, so blieb es beim 0:1. Vor dem Pausenpfiff hatten wir abermals durch Nico Nissl eine Ausgleichschance. So ging es aber mit dem 0:1 Rückstand in die Pause.

Unsere Mannschaft benötigte lediglich zwei Minuten, um das Spiel zu drehen. In Minute 48 ließ Torjäger Josef Thumer mit dem Tor zum 1:1 seine Mannschaft und Zuschauer jubeln. In Minute 50 Freistoß und Fabian Heim legte sich dann den Ball außerhalb des Strafraumes zurecht. Kurzer Anlauf und der Ball zappelte zur 2:1 Führung im Netz. Kirchberg versuchte jetzt mit allen Mitteln das Spiel offen zu halten und den ersehnten Ausgleich zu erzielen. Unsere Mannschaft kam durch Josef Thumer und Nico Nissl zu mehreren Torchancen, welche jedoch vom hervorragenden Gästetormann zu Nichte gemacht wurden.

In Minute 87 dann die wohl schönste Szene im ganzen Spiel. Nico Nissl lief dem Gegner auf der Seite davon. Auf Höhe der Seitenoutlinie zirkelte er das Spielgerät in die Mitte, dort wartete der kurz zuvor eingewechselte Marco Azzolini. Mit Köpfchen beförderte er den Ball zum 3:1 ins Gästegehäuse und ließ mit seinem Treffer die Tribüne beben. Dies sollte auch der Schlusspunkt dieser "Rutschpartie" gewesen sein. Schiedsrichter Ergül beendete die Partie pünktlich. Unsere Mannschaft verabschiedete sich mit einem Dreier vom heimischem Publikum. Nächste Woche geht es zum letzten Spiel im Herbst auswärts nach Achenkirch. Gratulation der Mannschaft!“

