Schlitters verteidigt mit Sieg gegen Bad Häring Platz zwei – Achenkirch gibt rote Laterne im direkten Duell an Vomp weiter

Details Montag, 16. Oktober 2023 16:26

In der 10. Runde der Gebietsliga Ost hat Leader Langkampfen beim SC Eglo Schwaz II nichts anbrennen lassen und mit 4:1 gewonnen. SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass bleibt dem Tabellenführer mit einem 4:2 beim FC B&W Glasbau Bad Häring auf den Fersen. Im Tabellenkeller kann der SV Achenkirch beim FC Vomp mit 2:1 gewinnen und damit die rote Laterne an Vomp abgeben. Hopfgarten, Pillerseetal, Achenkirch und Vomp haben am Tabellenende allerdings den Kontakt zum restlichen Feld schon etwas verloren.

Bad Häring erweist sich als starker Gegner für Schlitters

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unser Trainer musste wieder die Mannschaft aufgrund von Verletzungen einiger Spieler umstellen.

Beide Mannschaften begannen ihr Spiel vorsichtig. Die erste Chance auf einen Abschluss hatten die Gäste in der 9. Minute. Unsere Mannschaft legte nach und erspielten sich einige gute Einschussmöglichkeiten. Die wohl beste hatte Manuel Wurm in Minute 19, als sein Heber ans Lattenkreuz ging. In Minute 26 dann ein unnötiges Foul von Michael Rothhaupt im Strafraum. Der „Oldie“ des Unterhauses, Harald Vcelar (51 Jahre jung), legte sich die Kugel zurecht und verwandelte sicher zur 0:1 Führung unserer Gäste.

Unsere Mannschaft ließ ihre Fans aber nicht lange warten. Josef Thumer sorgte in Minute 31 mit einem Hammerschuss für den Ausgleich. Nur zwei Minuten später stellte Simon Kreidl auf 2:1. Mit diesem knappen Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann wieder mit Abtasten. In Minute 54 dann ein Freistoß für die Gäste. Den scharf geschossen Ball von Harald Vcelar landete zum 2:2 im Tor. Jetzt nahm unsere Mannschaft wieder das Heft in die Hand. In Minute 63 konnte der gegnerische Tormann Josef Thumer nur durch ein Foul stoppen.

Thumer legte sich den Ball zurecht und versenkte das Leder sicher zur 3:2 Führung zwischen den Pfosten. Die Gäste versuchten sich nochmals ins Spiel zurückzubringen. Unsere Mannschaft ließ jedoch nichts mehr zu. In Minute 79 machte unsere Mannschaft den Sack zu. Herrliche Flanke von Thumer in den Strafraum, dort war Nico Nissl zur Stelle und dieser versenkte das Spielgerät zum 4:2 in den Maschen. Damit war das Spiel entschieden. Die Gäste aus Bad Häring waren der erwartet starke Gegner, konnten aber in der Schlussphase nicht mehr erreichen treffen. So blieb es beim 4:2 Heimsieg unserer Mannschaft. Gratulation!“

Duell auf Augenhöhe zwischen Vomp und Achenkirch

Robin Tröger, Trainer SV Achenkirch: „Der Tabellenletzte gegen den Tabellenvorletzten. Achenkirch zunächst etwas besser. Die Heimelf aber mit guten Möglichkeiten, die unser Goalie vereitelt. In Hälfte zwei sind wir am Drücker und Martin Prantl gelingt in der 53. Minute die Führung. Etwas mehr als zehn Minuten später ein schöner Angriff der Heimelf und das 1:1 durch Burim Kelmendi. Wir haben aber nicht aufgesteckt und könnten fünf Minuten vor Schluss durch Nick Ledermaier wieder in Führung gehen. Vomp hat im Finish gedrückt, unser Goalie musste zweimal eingreifen und wir bringen den Dreier über die Zeit!“

