Marcel Herz zieht für Herbstmeister Haiming die Bilanz

Details Donnerstag, 12. Dezember 2019 12:43

Mit sieben Treffern hat sich Marcel Herz in die Torschützenliste der Gebietsliga West im Herbst 2019 eingetragen – für Ligaportal.at Tirol zieht er die Bilanz für den SV Haiming. Und diese fällt nach einer sehr durchwachsenen Vorsaison ausgezeichnet aus. Mit 33 Zählern konnte man vor der Winterpause die Tabellenführung erobern, der schärfste Verfolger ist Götzens zwei Punkte zurück. Besonders beeindruckend die Heimbilanz – sieben Spiele, sieben Siege und im Schnitt fünf Tore pro Spiel!

Daten und Fakten: SV Haiming Herbst 2019

Tabellenplatz: 1. der Gebietsliga West

Heimtabelle: 1. sieben Spiele: sieben Siege

Auswärtstabelle: 3. sechs Spiele: vier Siege, zwei Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: ein Spiel

höchster Sieg: 8:0 gegen zuhause gegen Rietz in der zehnten Runde

längste Serie ohne Niederlage: 6 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 gegen Götzens auswärts in der achten Runde

geschossene Tore/Heim: 35 – 5 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 2 – 0,28 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 12 – 2 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 11 – 1,83 pro Spiel

Spiele zu Null: 7

erhaltene Karten: 22 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Valerio Espa mit fünfzehn Treffern

Siegeswille nach Rückschlägen

Marcel Herz, SV Haiming: „Nach der enttäuschenden letzten Saison (8. Rang) wollten wir uns unbedingt verbessern und wieder im oberen Tabellendrittel mitmischen. Viele Haiminger Spieler kehrten im Sommer zur alten Wirkungsstätte zurück. Der Kader war seit langem nicht mehr so groß und mit Qualität gefüllt wie in diesem Jahr und bis auf den Torwart (Tobias Brandtner/Schönwies) stehen auch nur Haiminger auf dem Platz! Die Cup-Sensation vom letzten Jahr (Viertelfinale) konnte nicht wiederholt werden, man schied in der ersten Runde gegen den FC Seefeld aus. Zwei Wochen später starteten wir mit voller Euphorie in die neue Saison. Und auch hier setzte es gleich einen Dämpfer - 2:4 Niederlage in Längenfeld, dazu noch eine Knieverletzung von Lukas Höllrigl, der die gesamte Herbstrunde ausfiel. Man ließ sich aber nicht hängen und startete einen Lauf! Sechs Siege in Folge! Dann wurden wir beim größten Konkurrenten Götzens aber wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. 0:4 Klatsche. Der unbedingte Siegeswille war es aber dann, dass wir die letzten fünf Partien noch gewinnen konnten und am Ende als Herbstmeister dagestanden sind!“

Die Highlights Herbst 2019

Marcel Herz: „Zuhause eine Macht! Wir gewannen alle sieben Heimspiele und bekamen nur zwei Gegentore - 35:2 Tore! Die besten Torschützen: Valerie Espa – fünfzehn Tore, Marcel Herz - sieben Tore, Joshua Stigger - sieben Tore. Torwart Tobias Brandtner bekam die wenigsten Gegentore der ganzen Liga (siebenmal zu Null)! Ein Höhepunkt war sicher, als wir nach der elften Runde zum ersten Mal die Tabellenführung übernommen haben. Das Highlight der Saison war natürlich der Gewinn der Herbstmeisterschaft! Stand Anfang Dezember 2019 keine Kaderänderungen!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten