Positive Entwicklung beim SV Tarrenz!

Details Donnerstag, 23. November 2023 00:20

Starke Heimbilanz, Luft nach oben auswärts, aber eine sehr zufriedenstellende Hinrunde des FC Tarrenz in der Gebietsliga West! Diese Bilanz zieht der Trainer des FC Tarrenz, Benjamin Köll, im ligaportal.at Interview über den Herbst 2023. Platz elf für Tarrenz mit vierzehn Zählern, als Ziel für die Rückrunde wird ein einstelliger Tabellenplatz ausgegeben!

Rückblick und Ausblick?

Benjamin Köll, Trainer FC Tarrenz: „Der Herbst war aus sportlicher Sicht zufriedenstellend, da man eine positive Entwicklung sehen konnte. Besonders hervorzuheben ist die gezeigte Heimstärke am Lenzenanger. Aus sieben Spielen konnten vier gewonnen und zwei Unentschieden gespielt werden. Die Derbyniederlage gegen Pitztal schmerzt natürlich, war aber verdient. Die Auswärtsschwäche muss im Frühjahr ausgemerzt werden. Punktetechnisch sind wir, wenn man die Vorjahre betrachtet, natürlich voll im Soll und sehr zufrieden. Im Frühjahr haben wir uns als Ziel gesetzt, weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten, die Heimstärke festigen und in der Ferne Punkte mitnehmen. Tabellarisch wäre das Ziel ein einstelliger Tabellenplatz!

Foto: FC Tarrenz

Favoriten?

Benjamin Köll: „Als Titelfavorit sehe ich den FC Vils. Die Mannschaft spielt über Jahre für diese Liga einen tollen Fußball und der FC Vils wäre sicher ein verdienter Aufsteiger.“

Planung für den Winter 2023/24?

Benjamin Köll: „Im Winter halten wir uns im Fitnessstudio INVIBE in Tarrenz fit. Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison startet am 22.1.2024. Ein Highlight wird sicherlich das Trainingslager am Gardasee im März. In den Wintermonaten veranstaltet der Verein wieder das traditionelle Vorsilvestereisstockschießen am 30.12.2023!“

