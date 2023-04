Axams/Grinzen geht gegen Oberhofen Pfaffenhofen als Sieger vom Platz!

Details Montag, 10. April 2023 16:02

Leader Götzens souverän – der SK Auto Kluckner Rum erobert Tabellenplatz zwei nach der 16. Runde der Gebietsliga West. Rum gewinnt das direkte Duell um Platz zwei gegen den FC Seefelder Plateau mit 2:1. Die SPG Axams/Grinzens verbessert sich mit einem 4:2 Erfolg gegen den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen auf Tabellenplatz zehn.

Zwei Tore von Fabian Happ bringen im Finish die Entscheidung!

Andreas Hörtnagl, Trainer SPG Axams/Grinzens: „Das Spiel an und für sich war nicht Weltklasse, wir hatten aber die Partie immer im Griff, waren in den Zweikämpfen sehr präsent. In den ersten zwanzig Minuten waren wir sehr gut am Platz, unsere Startelf ist im Schnitt etwa acht Jahre jünger als die der Gäste. Nach einem sauberen Konter in der 15. Minute brachte uns Marco Oberschmied per Strafstoß in Führung. Kurz vor der Pause nach einem Freistoß ein Eigentor der Gäste, aber kurz nach Wiederanpfiff brachte Abidin Ölmez Oberhofen wieder auf 1:2 heran. Hami Yilmaz gelingt in der 80. Minute das 2:2, aber dann ein wunderschöner Freistoß von Fabian Happ in Minute 87. Fabian macht auch das 4:2 durch einen Strafstoß nur eine Minute später. Leider haben die Gäste aus meiner Sicht sehr hart gespielt, hat mich gewundert, dass der Schiri nicht eingegriffen hat. Zwei Rote Karten wären aus meiner Sicht zu geben gewesen!“

Rum setzt sich auf Tabellenplatz zwei!

Im Spitzenspiel der Runde kann sich der SK Rum gegen den FC Seefelder Plateau mit 2:1 durchsetzen und damit Seefeld vom zweiten Aufstiegsplatz stoßen. Leader Götzens souverän – 6:0 in Inzing und damit acht Punkte Vorsprung auf den neuen schärfsten Verfolger Rum. Paznaun macht mit einem 4:2 Erfolg in Tarrenz Boden gut – Platz vier und drei Punkte Rückstand auf Rum. Rinn/Tulfes verliert mit einem 1:1 gegen Reichenau II in Bezug auf die Tabellenspitze etwas an Boden.

