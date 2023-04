Knapper Erfolg von Seefeld gegen Vils – Axams/Grinzens agiert gegen Fritzens sehr effektiv

Details Montag, 24. April 2023 01:02

In der 18. Runde der Gebietsliga West hat die SPG Axams/Grinzens den positiven Lauf fortgesetzt und gegen den SV Fritzens 3:1 gewonnen. Damit geht es für die SPG nach oben auf Tabellenplatz acht. An der Tabellenspitze hat Leader SV Götzens ein wenig Boden eingebüßt. Nur 1:1 im Heimspiel gegen Paznaun, aber noch immer sechs Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Rum. Verfolger Rum gewinnt in Inzing 3:0 und auch die Nummer drei Seefeld feiert einen Dreier – ein knappes 1:0 gegen Vils. Rinn/Tulfes (4:1 gegen Pitztal) und Paznaun fehlen nun vier Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz, Oberhofen Pfaffenhofen (3:0 in Tarrenz) hat fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei.

Coach von Seefeld nach Sieg gegen Vils: „Sind am richtigen Weg!“

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Ein an und für sich ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Torchancen für die Gäste. In der Halbzeitpause haben wir etwas umgestellt, war nicht zufrieden, obwohl wir in der 43. Minute durch Thomas Hagenlocher in Führung gehen konnten. In Hälfte eins gab es noch eine weitere Möglichkeit für uns, aber auch Vils hätte durchaus in Führung gehen können. In der zweiten Hälfte lief es dann doch besser für uns. Wir haben grundsätzlich einiges taktisch verändert und die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt und aufgenommen. Das zeigt mir, dass wir am richtigen Weg sind und das freut mich sehr!“

Coach von Axams/Grinzens nach Sieg gegen Fritezns: „Momentan haben wir einen Lauf!“

Andreas Hörtnagl, Trainer SPG Axams/Grinzens: „Momentan haben wir einfach einen Lauf. Wir sind heute sehr konsequent aufgetreten. Die Gäste hatten kaum echte Möglichkeiten. In der 7. Minute das 1:0 durch Alexander Fagschlunger, das hat uns natürlich auch geholfen. Aber in der 28. Minute der Ausgleich der Gäste durch Florian Rappold. Immer schwer zu spielen auf so einem kleinen Platz, wir haben aber auch drei bis vier Sitzer vergeben. Noch vor der Pause das 2:1 durch Marco Obershcmied und in Hälfte zwei das 3:1 von Jakob Haller in Minute 73. Unser erster Treffer fiel nach einem Eckball, Nummer zwei aus einem Gegenstoß und das 3:1 war sehr schön heraus gespielt!“

