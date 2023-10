Pitztal festigt Mittelfeldplatz mit Sieg gegen Rietz/Stams – Mieminger Plateau verliert in Tulfes

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:03

Der FC Vils kommt in der 10. Runde der Gebietsliga West im Spitzenspiel beim FC Seefelder Plateau über ein 0:0 nicht hinaus. Damit könnte Leader Reichenau II am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 16 Uhr mit einem Dreier bei der SPG Sölden den Vorsprung ausbauen. Inzing ist mit einem 2:0 gegen Tarrenz Vils näher gekommen. Boden verloren hat die SPG Mieminger Plateau mit einem 0:2 auswärts bei der SPG Rinn/Tulfes. Rinn/Tulfes kann ebenso wie die SPG Pitztal (2:1 gegen die SPG Ritz/Stams) damit den Tabellenmittelfeldplatz untermauern.

Trainer von Pitztal: „Wir wollten den Sieg mehr als Rietz/Stams!“

Simon Horn, Trainer SPG Pitztal: „Die erwartete sehr schwere Partie. In der ersten Hälfte waren wir dominierend, aber ein blöder Fehler im Aufbauspiel und die erste Chance der Gäste bracht die 1:0 Führung durch Patrick Falkner. In der zweiten Halbzeit haben wir fünfzehn Minuten gebraucht um wieder ins Spiel zu kommen. Außerdem haben wir dann taktisch umgestellt. Ein Superschuss vom 16er in der 76. Minute von Simon Stoll hat dann das 1:1 gebracht. In Folge wollten wir den Sieg einfach mehr und haben uns dann auch in der 89. Minute mit dem 2:1 durch Tobias Eiter belohnt. In der letzten Runde haben wir in der 90. Minute verloren, heute in der 88. gewonnen. Aber wir waren heute über das Spiel gesehen schon die bessere Mannschaft!“

Ausgeglichene erste Hälfte zwischen Rinn/Tulfes und Mieminger Plateau

Christoph Marchi, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „In der ersten Hälfte eine ausgeglichene Partie. Das 1:0 in der 39. Minute durch Lukas Töpfer hat uns dann Sicherheit gegeben. In der zweiten Halbzeit der Gegner nicht wirklich gefährlich. Nach dem 2:0 in der 77. Minute durch Michael Schätzer brachten wir noch mehr Ruhe ins Spiel. Wir hatten dann noch einen Sitzer auf das 3:0, konnten aber nicht verwerten. Den Dreier haben wir sicher nach Hause gespielt!“

