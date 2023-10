Reichenau II holt sich Dreier in Rietz!

Details Montag, 09. Oktober 2023 23:51

Das Top-Duo der Gebietsliga West konnte sich in der neunten Runde vom restlichen Feld etwas absetzen. Die Nummer drei Seefeld holt in Fritzens nur ein 1:1 und Reichenau und Vils können voll punkten. Aber beide Teams hatten zu kämpfen, um einen Dreier einzufahren. Vils bezwingt zu Hause Pitztal mit 3:2 und Reichenau II kann auswärts gegen die SPG Rietz/Stams mit 2:1 gewinnen. Damit führt Reichenau II nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Vils und weitere vier Zähler zurück liegt Seefeld auf Platz drei.

Stolz auf meine Jungs!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Zum Abschluss der 9. Runde waren wir in Rietz zu Gast bei der SPG Rietz/Stams. Die Frühschoppen Matinee mit Anstoß um 11 Uhr war gut besucht, aber für uns nicht ungewöhnlich, kennen wir ja aus der Reichenau eh gut genug.

In Hälfte eins taten wir uns sehr schwer, Mittel gegen eine sehr defensiv agierende Heimmannschaft zu finden, aber wenn was ging, waren wir immer gefährlich. So ließ unser Youngster, Kobby Danso zwei gute Einschussmöglichkeiten liegen, ebenso eine von Alex März. Jene beiden waren es aber dann in Minute 40., welche das Tor herbeiführten. Kobby wurde wunderbar frei stehend angespielt und ganz uneigennützig flankte dieser den Ball zentimetergenau auf den Kopf von Alex, der zum 0:1 einnickte. Mit dem 0:1 ging es in die Pause.

Lobende, aber auch mahnende Worte gab es von mir zur Pause. Eigentlich wollten wir genau so weiter agieren. Rietz startete sehr engagiert in die zweite Hälfte, komplett offensiv und bissig und wir waren weit weg vom Spiel der ersten Hälfte. So dauerte es nur sechs Minuten, bis zwei fehlgeschlagene Klärungsversuche zur Vorlage für Patrick Falkner wurden. 1:1! Es musste reagiert werden bei uns. Frische Kräfte kamen, brauchten aber Anlaufzeit und so hielt uns in der Phase des Spiels Philipp Hanl nach einer Großchance für Rietz mit einer Riesenparade im Spiel.

Es war dann ein offenes Spiel, das in beide Richtungen gehen hätte können, aber unsere Joker stachen dann. Ein wunderschönes Zuspiel von Flo Konrad in die Schnittstelle der Abwehr nutzte Jers Kagoro in Minute 80 zur 2:1 Führung. In den Schlussminuten hätten wir auch noch das 3:1 machen müssen, aber leider spielten wir diese Aktion sehr schlecht fertig. Nach 90+4 pfiff Schiri Bauhofer ab und wir konnten somit die Tabellenführung wieder zurückholen.

Abermals großes Lob an mein junges Team, kämpferisch und mental eine starke Vorstellung. Spielerisch werden wir nächste Woche sicherlich mehr bieten müssen, um in Sölden zu bestehen! Aber für heute drei Punkte und Platz eins, da bin ich echt stolz auf die Jungs!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.